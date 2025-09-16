ซูซูกิเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก e Vitara ที่ญี่ปุ่น ม.ค. นี้​

ซูซูกิเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก "e Vitara" ในญี่ปุ่น 16 ม.ค. นี้ ราคาเริ่มต้น 3.99 ล้านเยน วิ่งได้ไกลกว่า 430 กม.ต่อการชาร์จ พร้อมส่งออกจากอินเดียกว่า 100 ประเทศ มุ่งแข่งขันในตลาด EV ที่ดุเดือด
โตเกียว (16 ก.ย.) - ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น แถลงเมื่อวันจันทร์ว่า รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รุ่นแรกจะเปิดตัวในญี่ปุ่นในวันที่ 16 มกราคม โดยมุ่งหวังที่จะขยายตลาดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ SUV รุ่น "e Vitara" ซึ่งจะส่งออกจากอินเดียไปยังกว่า 100 ประเทศ ราคาเริ่มต้นที่ 3.99 ล้านเยน (27,000 ดอลลาร์สหรัฐ) สามารถเดินทางได้ไกลกว่า 430 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ทางผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
“เราจะเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่มีการแข่งขันสูงด้วย e Vitara และหวังว่าจะสามารถปล่อยรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละตลาดต่อไปได้ โดยอาศัยความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์ของลูกค้าของเรา” โทชิฮิโระ ซูซูกิ ประธานบริษัทซูซูกิกล่าวในการแถลงข่าว
รถ SUV รุ่นใหม่นี้เปิดตัวครั้งแรกในอิตาลีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยเริ่มมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าในยุโรปแล้ว
“รถยนต์ไฟฟ้าอาจกลายเป็นมาตรฐานในอนาคต” ซูซูกิกล่าว “เราต้องการสร้างศักยภาพที่แท้จริงของเราตั้งแต่เริ่มต้น”
เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้จัดพิธีเปิดตัว e Vitara ที่รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย โดยมีประธานบริษัทซูซูกิและนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีของอินเดียเข้าร่วม คาดว่ารถยนต์รุ่นนี้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ส่งออกมากที่สุดจากประเทศนี้
เมื่อต้นปีนี้ บริษัทได้ประกาศแผนการลงทุน 4 ล้านล้านเยนเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าจนถึงปีงบประมาณ 2573