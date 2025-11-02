“Lexus LS Concept” รถตู้หกล้อสุดล้ำ หรู แหวกแนว สุดอลังการ

เลกซัส เปิดมิติใหม่แห่งความหรู ในงาน Japan Mobility Show 2025 กับต้นแบบ “LS Concept” รถตู้หกล้อสุดล้ำที่สะกดทุกสายตา! ดีไซน์เหนือจินตนาการ ผสานเทคโนโลยีและความสง่างามระดับสูงสุด — แม้สร้างมาเพื่อโชว์ แต่แฝงด้วยวิสัยทัศน์อนาคตของ Lexus อย่างแท้จริง
ภายในงาน Japan Mobility Show 2025 เลกซัสเผยโฉม “Lexus LS Concept” ยานยนต์ต้นแบบที่พลิกนิยามคำว่า Luxury MPV ด้วยดีไซน์สุดล้ำและระบบขับเคลื่อน 6 ล้อเต็มรูปแบบ — สะท้อนจิตวิญญาณใหม่ของชื่อ “LS” ที่ย่อมาจาก Luxury Space มุ่งเน้นความสะดวกสบายและพื้นที่ใช้สอยเหนือระดับ
ต่างจาก Lexus LM ที่เน้นความหรูในเชิงพาณิชย์ LS Concept ถูกออกแบบเพื่อโชว์แนวคิดด้าน “สเปซและความผ่อนคลาย” อย่างแท้จริง ตัวรถมี ล้อหน้าขนาดใหญ่สำหรับบังคับเลี้ยว 2 ล้อ และ ล้อหลังเล็ก 4 ล้อ สำหรับขับเคลื่อน — การออกแบบเช่นนี้ช่วยให้ห้องโดยสารตอนท้ายกว้างขวางขึ้น เพราะซุ้มล้อไม่กินพื้นที่ภายใน
ดีไซน์เนอร์ Lexus ตั้งใจสร้าง LS Concept ให้เป็นเสมือน “ห้องรับรองเคลื่อนที่” ที่ให้ความรู้สึกสงบและหรูหราเหมือนห้องรับรองสถานทูต ภายในตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ทำเป็นม่านบังแสงแนวระแนง พร้อมไฟ LED สร้างบรรยากาศอบอุ่นประณีต ประตูบานใหญ่เปิดออกแบบอัตโนมัติ เหมือนประตูโรงเก็บเครื่องบิน ชวนให้รู้สึกถึงความอลังการตั้งแต่ก้าวแรก
แม้จะดูเหมือนยานยนต์แห่งอนาคต แต่ LS Concept ยังคงมีห้องคนขับแบบดั้งเดิม ไม่ได้ออกแบบให้ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ — แสดงถึงแนวคิดที่ Lexus ยังคงยึด “ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการขับขี่” เป็นหัวใจสำคัญ
แม้ต้นแบบคันนี้จะ ไม่มีแผนผลิตจริง แต่เลกซัสยืนยันว่า “LS Concept” คือการสื่อถึงแนวทางใหม่ของแบรนด์ในอนาคต — การผสมผสานความหรูหราเข้ากับจินตนาการ และการออกแบบที่กล้าฉีกทุกกรอบเดิมของตลาดรถหรู
สุดท้าย แม้ LS Concept จะยังเป็นเพียง “รถโชว์หกล้อสุดหรู” แต่ก็ชัดเจนว่า Lexus ต้องการบอกให้โลกรู้ว่า ความล้ำหน้า และการสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด คือหัวใจที่แท้จริงของยานยนต์แห่งอนาคตจากแบรนด์นี้