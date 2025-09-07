TOYOTA GAZOO Racing Thailand ครองโพเดียมทุกรุ่น ศึก RAAT Thailand Endurance Championship 2025 เรซ 2-3 ที่ บุรีรัมย์

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลุยต่อศึกมาราธอนทางเรียบพิสูจน์ความแข็งแกร่งจ้าวแห่งมาราธอนทางเรียบครองโพเดียมทุกรุ่น ในรายการ “RAAT Thailand Endurance Championship 2025” การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอน ชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานประจำปี 2568 สนามที่ 2 และ 3 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2568
กลับมาสู้กันต่อในสนามทางเรียบรูปแบบมาราธอน ครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น เรซ 2 ระยะเวลา 4 ชั่วโมง และ เรซ 3 ระยะเวลา 5 ชั่วโมง TOYOTA GAZOO Racing Thailand จัดทีมแข่งลงสนาม จบการแข่งขันผลปรากฏว่า
รุ่น D2 Touring Car ด้วยรถ Toyota Corolla Altis GR Sport หมายเลข 19 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และมานัต กุละปาลานนท์ แชมป์สนามแรกของปี เดินเกมดีปิดจบการแข่งขัน เรซ 2 คว้าอันดับ 2 ทั้งในรุ่นและแบบ Overall รวม 117 รอบสนาม และเรซ 3 จบอันดับ 2 ทั้งรุ่นและแบบ Overall รวม 145 รอบสนาม
ขณะที่รถหมายเลข 20 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, กรัณฑ์ ศุภพงษ์ และ อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ จบการแข่งขันเรซ 2 ในอันดับ 3 ของรุ่นและ 4 แบบ Overall รวม 116 รอบสนาม และเรซ 3 ในอันดับ 3 ทั้งของรุ่นและแบบ Overall รวม 143 รอบสนาม
รุ่น D3 Compact Car ด้วยรถหมายเลข 39 Yaris HB Turbo ขับโดย ณ ดล วัฒนธรรม, กฤษฎิ์ วสุรัตน์ และ ชิบะ เคนทาโร ปิดเกมเรซ 2 ในอันดับ 2 ของรุ่นและ 5 แบบ Overall รวม 115 รอบสนาม และเรซ 3 ในอันดับ 2 ของรุ่นและ 5 แบบ Overall รวม 142 รอบสนาม
และหมายเลข 29 Yaris Ativ ขับโดย นรรัศมิ์ อภิวาท และไอตั้น อัษฎาธร จบเรซ 2 ในอันดับ 3 ของรุ่นและ 6 แบบ Overall รวม 114 รอบสนาม และเรซ 3 ในอันดับ 5 ของรุ่นและ 9 แบบ Overall รวม 137 รอบสนาม
สุดท้ายในรุ่น Super NZ Lady ด้วยรถ Vios CVT หมายเลข 89 ขับโดย กิติยา ธีรวัฒน์วาที, ป๊ายปาย โอริโอ้ และ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ ทำผลงานดีไม่แพ้รุ่นใหญ่จบเรซ 2 ในอันดับ 1 ของรุ่นและ 18 แบบ Overall รวม 101 รอบสนาม และเรซ 3 ในอันดับ 1 ของรุ่นและ 27 แบบ Overall รวม 121 รอบสนาม
หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัด TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “การแข่งขัน 2 เรซในสุดสัปดาห์นี้พวกเราทุกคนประทับใจกับเกมการแข่งขัน และทีมทำผลงานได้ดีทุกคันมีโพเดียม ตอนนี้คะแนนรวมสะสมพวกเราขึ้นนำในอันดับ 1, 2 และ 3 มีลุ้นถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี เราทุกคนภูมิใจและมีความสุขมากๆ ครับ ฝากแฟนๆ ทุกท่านติดตามเชียร์และลุ้นไปกับพวกเราในการแข่งขันสนามต่อไปด้วยนะครับ”
แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามชมและเชียร์ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” กับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบศึกดวลความเร็วระดับนานาชาติใน “TSS The Super Series 2025” อีเว้นท์ที่ 4 ทั้ง 3 รุ่น คือ Supercar GTM – GT4 –GTC ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2568 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต มาเลเซีย ร่วมติดตามชมภาพการแข่งขันของทีมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: TOYOTAGAZOORacingTeamThailand