TOYOTA GAZOO Racing Thailand ทำสำเร็จรับดับเบิ้ลแชมป์ศึกต่างแดน "TSS The Super Series" ที่เซปังฯ มาเลเซีย

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลุยต่อศึกความเร็วระดับอินเตอร์ “TSS The Super Series” อีเว้นท์ 3 ฟอร์มเหนือชั้นรับถ้วย Supercar GTM – GT4 นำทีมโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์ และ กรัณฑ์ ศุภพงษ์ ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2568 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
ส่งความร้อนแรงสู่สายตาแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกเมื่อรถแข่งคันดุ TOYOTA GR SUPRA และ TOYOTA GR Supra GT4 รถยนต์ที่พัฒนาต่อเนื่องจากทีม TOYOTA GAZOO Racing Thailand และวิศวกรชาวไทย ลงสนามโชว์ฟอร์มร้อนแรงในอีเว้นท์ที่ 3 ของฤดูกาล จบการแข่งขันผลปรากฏว่า
รุ่น TSS Supercar GTM ด้วยรถ TOYOTA GR Supra หมายเลข 24 ขับโดย แมดคาว-ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ ใช้ความเก๋าเจนสนามฝ่าแดด ลุยฝน จบการแข่งขันชูถ้วย Supercar GTM Am อันดับ 1 ทั้งสองเรซ
ด้านรถหมายเลข 9 ขับโดย แมน-ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และ ต้น-มานัต กุละปาลานนท์ แท็กทีมผลัดกันหวดไม่ออมมือ คว้าโพเดียมในรุ่น Supercar GTM Pro-AM ในอันดับ 2
รุ่น TSS Supercar GT4 ใช้ TOYOTA GR Supra GT4 หมายเลข 19 ขับโดย อาร์โต้-สุทธิพงศ์ สมิตชาติ และ จั้ม-กรัณฑ์ ศุภพงษ์ ลงสนามจบการแข่งขันรับถ้วยรุ่น GT4 Am ในอันดับ 3 และ 4
หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่ง TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “สนามเซปังฯ เป็นสนามที่มีความท้าทายมากอีกสนามหนึ่งในอาเซียน ไม่ใช่แค่ความใหญ่สนาม แต่เป็นความท้าทายของการเตรียมตัว ถ้าต้องการชัยชนะต้องแกร่งรอบด้านและเตรียมตัวมาครบครันทั้งฝีมือนักแข่ง การเซ็ทรถ รวมถึงกลยุทธ์ และจิตใจที่มุ่งมั่น ขณะเดียวกันสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงเร็ว อีเว้นท์นี้ทีมทำได้ดีเยี่ยม จบด้วยดับเบิ้ลแชมป์ 2 เรซ และทุกคันมีถ้วยรางวัลกลับบ้านยอดเยี่ยมหายเหนื่อยครับ ”
แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามชมและเชียร์ทีมแข่งรถสัญชาติไทย “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ในศึกใหญ่ของทีมแข่งสายฝุ่น ที่จะพา Hilux REVO GR SPORT 4x4 ทั้ง 2 คัน ป้องกันแชมป์ในรายการ “30th Asia Cross Country Rally 2025” (AXCR 2025) การแข่งขันแรลลี่สุดโหดสำหรับสายลุยตัวจริงบนระยะทาง 3,247 กิโลเมตร เส้นทางภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2568 ติดตามภาพบรรยากาศแข่งขัน ไฮไลท์เด็ดประจำวัน และสรุปผลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand