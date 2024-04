TOYOTA GAZOO Racing Thailand ประเดิมแชมป์สนามแรกขึ้นโพเดียม 1-2 Overall และรุ่น Touring Car ในมาราธอนทางเรียบ RAAT ที่บุรีรัมย์

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดฤดูกาลความเร็วปี 2024 ลงสนามสู้ศึกรถยนต์ทางเรียบ คว้าแชมป์อันดับ 1 และ 2 แบบ Overall และรุ่น Touring Car เป็นแชมป์สนามแรก ในรายการมาราธอน “RAAT Thailand Endurance Championship 2024” เรซแรก ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 20-21เมษายน 2567สำหรับการแข่งขันมาราธอนทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย “RAAT Thailand Endurance Championship 2024” สนามแรก TOYOTA GAZOO Racing Thailand จัดทีมแข่งฝีมือเก๋าและนักแข่งรุ่นใหม่ลงสนาม ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุในสนามช้างฯ ปล่อยตัวพร้อมกันโดยมีรถยนต์กว่า 30 คันลงสนาม รถของทีมขึ้นนำตั้งแต่ออกสตาร์ทการแข่งขัน และชัดเจนทันทีตั้งแต่จบชั่วโมงแรก ครบ 6 ชม.การแข่งขัน ปรากฏว่ารุ่น Touring Car ด้วยรถ Toyota Corolla Altis GR Sport Nürburgring หมายเลข 19 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และมานัต กุละปาลานนท์ ประกาศศักดาความแกร่งจบการแข่งขันไปในอันดับที่ 1 ของรุ่นและแบบ Overall รวม 174 รอบสนาม ด้านรถหมายเลข 20 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, กรัณฑ์ ศุภพงษ์ จบการแข่งขันในอันดับที่ 2 ของรุ่นและแบบ Overall รวม 173 รอบสนามและทีมส่งรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง E-Fuel ซึ่งเชื้อเพลิง E-Fuel จะนำคาร์บอนที่มีอยู่แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง เมื่อเกิดการเผาผลาญในเครื่องยนต์ก็ไม่สร้างมลภาวะเพิ่มขึ้นเพราะมันเท่าเดิมกับที่นำมาใช้ ซึ่งรถทั้ง 2 คันจะถูกเก็บข้อมูลร่วมกับวิศวกรไทยเพื่อนำมาพัฒนายานยนต์ที่เป็นมิตรต่อโลก ตามนโยบาย Multi-Pathway ของ บ.โตโยต้าฯ ที่ต้องการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยในปีแรกนี้ลงแข่งขันในรุ่น Compact ด้วยรถหมายเลข 23 กับ Yaris 1.5 Turbo E-Fuel ขับโดย ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ, ณ ดล วัฒนธรรม และนักแข่งคนใหม่ประจำปี นรรัศมิ์ อภิวาท ทำผลงานได้ในอันดับที่ 2 ของรุ่น และ 5 แบบ Overall และหมายเลข 37 รถ Corolla ALTIS 1.5 Turbo E- Fuel ขับโดย อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์ และชิบะ เคนทาโร่ DNF ไม่จบการแข่งขันหลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัดโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ กล่าวว่า “ปีนี้เรายังมุ่งเน้นการใช้รถยนต์ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนลงสนาม โดยเพิ่มรถแข่งที่ใช้เชื้อเพลิง E-Fuel เข้ามาอีก 2 คัน ซึ่งเราคาดหวังเรื่องของการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อทำรถให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของผลการแข่งขันเรามีโพเดียมในทุกรุ่น นับเป็นการประเดิมเปิดฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมเลยครับ”แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามชมและเชียร์ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ที่จะลงสนามต่อในรายการ Thailand Super Series 2024 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ร่วมติดตามชมภาพการแข่งขันของทีมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: TOYOTAGAZOORacingTeamThailand