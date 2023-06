"Toyota Gazoo Racing Team Thailand" ซิวแชมป์มาราธอนทางเรียบ "RAAT Thailand Endurance International Championship 2023"

“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ตภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โชว์ความแกร่งสมศักดิ์ศรีดีกรีเจ้ามาราธอน ครองโพเดียมอันดับ 1 และอันดับ 5 ของรุ่น Touring Car และ แบบ Overall ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย “RAAT Thailand Endurance International Championship 2023” สนามที่ 2 ในงานบางแสน กรังด์ปรีซ์ 2023 ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ลงสนามต่อเนื่องในการแข่งขันมาราธอนความเร็วสนาม 2 ในสนามเฉพาะกิจรูปแบบสตรีทเซอร์กิต เลียบชายหาดบางแสน ลงสนามใน 2 รุ่น ใช้เวลาแข่งขันรวม 4 ชม. ออกสตาร์ทในรูปแบบโรลลิ่งสตาร์ท โดยรุ่น Touring Car ใช้รถ Toyota 86 จำนวน 2 คัน โดยรถหมายเลข 19 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และกฤษฎิ์ วสุรัตน์ ลงสนาม ประเดิมไม้แรกเป็นการขับของ แมน-ณัฐพงษ์ ก่อนส่งให้ ต้นกล้า-กฤษฎิ์ และปิดท้ายด้วย เอ็กซ์-อัครพงษ์ โชว์ฝีมือความแกร่งผนึกกำลังกันท่ามกลางความหนาแน่นของรถแข่งในสนามที่มากถึง 44 คัน มีการสลับตำแหน่งหลายครั้งก่อนเข้าสู่ชม.สุดท้าย สามารถพลิกเกมขึ้นนำทิ้งห่างได้สำเร็จเข้าธงหมากรุกรับถ้วยแชมป์อันดับ 1 ของรุ่น Touring Car และอันดับ 1 แบบ Overall ด้วยสถิติ 84 รอบรถหมายเลข 20 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และ Hermann ซึ่งทำผลงานได้ดีรักษาตำแหน่งได้อย่างสม่ำเสมอก่อนจบการแข่งขันอันดับ 5 ของรุ่น Touring Car และอันดับ 5 แบบ Overall ด้วยสถิติ 81 รอบด้านการแข่งขันในรุ่น Corolla Altis One Make Race ใช้รถ Corolla Altis GR Sport หมายเลข 37 ขับโดย ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ, ณ ดล วัฒนธรรม และ เคนทาโร่ ชิบะ DNF เพราะอุบัติเหตุหลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัด โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ กล่าวว่า “วันนี้เป็นเกมที่ตื่นเต้นมากครับอากาศดีเหมาะกับการแข่งขัน นักแข่งในทีมทำผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมเป็นที่น่าพอใจ แม้จะมีอุบัติเหตุเป็นระยะและมีธงแดงหยุดการแข่งขันไปหลายช่วงก็ตามแต่ทีมงานก็สามารถปรับแผนรับมือได้เยี่ยม จนทีมของเราสามารถคว้าถ้วยแชมป์ครองโพเดียมได้สำเร็จ และในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ นี้ทีมยังมีแข่งต่ออีก ผมอยากเชิญชวนให้แฟนๆ ติดตามชมและเชียร์นักแข่งทีมเราในการแข่งขันรายการต่อไปด้วยนะครับ”แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ต ติดตามชมและเชียร์ “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ที่ยังมีโปรแกรมลงสนามแข่งขันต่อในรายการ Thailand Super Series 2023 ภายใต้เทศกาลความเร็ว Bangsaen GrandPrix 2023 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ สนามเลียบชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ร่วมติดตามชมภาพการแข่งขันและบรรยากาศของการแข่งขันของทีมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: ToyotaGazooRacingTeamThailand