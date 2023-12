โตโยต้า กาซูฯ ครองแชมป์ 4 ปีซ้อน ใน IDEMITSU SUPER ENDURANCE SEA ที่บุรีรัมย์

ส่งท้ายปี 2023 สุดยิ่งใหญ่ “TOYOTA Gazoo Racing Team Thailand” ทีมแข่งรถสุดแกร่งดีกรีแชมป์ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย “ORC ROOKIE Racing Team” ทีมแข่งรถเพื่อการพัฒนายานยนต์โดย Morizo หรือ มร.อากิโอะ โตโยดะ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จัดทัพรถแข่งหลากรุ่น และรถแข่งที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ร่วมลงสนามลุยมาราธอนทางเรียบ 10 ชม. ในสนามส่งท้ายตัดสินแชมป์ประจำปี รายการ “IDEMITSU SUPER ENDURANCE SOUTHEAST ASIA TROPHY 2023” โตโยต้าประกาศศักดายึดอันดับ 1-5 Overall รวมถึงแชมป์ประจำปีรุ่น D2 และ D3 และแชมป์ทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ ลงสนาม Super Endurance ใช้เวลาแข่งรวม 10 ชม. จัดทีมนักแข่งรุ่นใหญ่ และชุดดรีมทีมจากรายการโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2023 ลงสนามสู้ศึกรวม 10 คัน ใน 5 รุ่น 4WD-D2-D3- Yaris One Make Race และ Yaris Ativ Lady One Make Race ท่ามกลางเหล่านักแข่งจาก 14 ประเทศประกอบด้วย ไทย, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, มาเก๊า,จีน, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, แคนาดา, ฝรั่งเศส, อิตาลี และ โครเอเชีย มีรถเข้าร่วมทำการแข่งขันรวม 63 คัน บนกริดสตาร์ทที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการชิงตำแหน่งแชมป์ประจำปีหลังขับเคี่ยวกันนาน 10 ชม. ปิดเกมการแข่งขันไปอย่างยิ่งใหญ่ โดยในรุ่น Division 2 โตโยต้า กาซูฯ ด้วยรถ Toyota FT86 รถหมายเลข 221 ขับโดย นาโอกิ คาวามูระ, เคนทาโร่ ซึจิโทริ, และยูฮิ เซคิกูชิ ผนึกกำลังจบการแข่งขันด้วยผลงานยอดเยี่ยมคว้าอันดับ 1 ทั้งในรุ่นและแบบ Overall วิ่งรวม 293 รอบสนาม และรถ Toyota Corolla Altis GR Sport Nürburgring รถหมายเลข 219 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และ มานัต กุละปาลานนท์ ทำผลงานอันดับ 2 ทั้งของรุ่นและ Overall วิ่งรวม 289 รอบสนาม, รถหมายเลข 220 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, กรัณฑ์ ศุภพงษ์ และ เฉิน เจี้ยน หงษ์ ทำผลงานอันดับ 3 ทั้งของรุ่นและแบบ Overall วิ่งรวม 289 รอบสนาม และผลอย่างไม่เป็นทางการรถหมายเลข 219 คว้าแชมป์ประจำปีของรุ่น Division 2 ไปครองด้าน Division 3 ทีมส่งรถ E-fuel รถยนต์ที่เชื้อเพลิงที่มีค่าความเป็นกลางทางคาร์บอนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ด้วยรถยนต์ Collora Altis GR Sport Turbo E-Fuel หมายเลข 337 ขับโดย อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ และ กฤษฎิ์ วสุรัตน์ ทำผลงานอันดับ 1 ของรุ่น และอันดับ 5แบบOverall วิ่งรวม 280 รอบสนาม และยังรับแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้แน่นอน รถหมายเลข 317 ด้วยรถ Yaris 1.6 N.A. ขับโดย นรรัศมิ์ อภิวาท, ทยาพล คงสุวรรณ, ศักดิ์ชัย เยี่ยมวัฒนา และเคนทาโร่ ชิบะ ทำผลงานอันดับ 9 ของรุ่น และอันดับ 23 แบบOverall วิ่งรวม 258 รอบสนาม ส่วนรถ Yaris Turbo E-Fuel หมายเลข 323 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ และ ณ ดล วัฒนธรรม คว้าอันดับ 12 ของรุ่น และ 44 แบบ Overall วิ่งรวม 227 รอบสนาม และรถหมายเลข 337 และ 323 ยังรับถ้วยรางวัล Carbon Neutrality อันดับ 1 และ 2 ของรุ่นนี้อีกด้วยรุ่น 4WD ที่พัฒนาและส่งลงสนามอีกครั้งกับ GR Yaris หมายเลข 19 โดยการขับของ สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, มานัต กุละปาลานนท์ และเคนทาโร่ ชิบะ จบการแข่งขันคว้าอันดับ 1 ของรุ่น และที่ 14 แบบ Overall วิ่งรวม 269 รอบสนามรุ่น Yaris Ativ Lady One Make Race ด้วยรถยนต์ Yaris Ativ Lady One Make Race หมายเลข 20 ขับโดย ศิริภากรณ์ แยบยนต์, ปัณฑ์นลิน ทวยเดช, สาวิตรี กวางแก้ว และทิพวรรณ ภู่ระยับ จบการแข่งขันในอันดับ 1 ของรุ่นและ 32 แบบ Overall วิ่งรวม 243 รอบสนาม หมายเลข 89 ขับโดย มิย่า ทองเจือ, กิติยา ธีรวัฒน์วาที และ ทิพวรรณ ภู่ระยับ จบการแข่งขันอันดับ 3 ของรุ่น และอันดับ 43 แบบOverall วิ่งรวม 230 รอบสนามรุ่น Yaris One Make Race ด้วยรถยนต์ Yaris One Make Race หมายเลข 21 ขับโดย นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์, ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์, อัครวุฒิ มังคลสุต และศริทธนา มิตรอารีย์ จบการแข่งขันในอันดับ 1 ของรุ่นและ 34 แบบ Overall วิ่งรวม 241 รอบสนามด้านรถแข่งของ “ORC ROOKIE Racing Team” นำรถแข่งที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนลงสนาม ในรุ่น Division 2 รวม 3 คัน คือ รถหมายเลข 228 “ORC ROOKIE GR86 CNF Concept” ซึ่งใช้เชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ขับโดย คาซูยะ โอชิมะ, เคนตะ ยามาชิตะ, เคโซ คะโต และไดสึเกะ โตโยดะ จบการแข่งขันอันดับที่ 4 ทั้งในรุ่นและแบบ Overall วิ่งรวม 289 รอบสนาม รถหมายเลข 264 ด้วยรถ “CP ROOKIE PRIUS CNF-HEV GR Concept” ขับโดย ฮิบิกิ ไทระ, นาโอยะ กาโมะ, ทัตสึยะ คาตะโอกะ, โมริโซ และ ขจร เจียรวนนท์ จบอันดับที่ 6 ของรุ่น และ 11 แบบ Overall วิ่งรวม 272 รอบสนาม และรถหมายเลข 232 ด้วยรถ “ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept” รถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน ขับโดย โมริโซ, มาซาฮิโร ซาซากิ, ฮิโรอากิ อิชิอุระ และ ยาสึฮิโระ โอกุระ จบอับดับที่ 8 ในรุ่น และ 55 แบบ Overall วิ่งรวม 161 รอบ และยังรับถ้วยรางวัล Carbon Neutrality อันดับ 1-2-3หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ เผยความรู้สึกหลังจบการแข่งขันว่า “พวกเราทุกคนมีความสุขมากๆ กับผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ ทีมรักษาสถิติแชมป์ในรายการนี้ได้ต่อเนื่อง ทั้งรุ่น D2 และในรุ่น D3 ซึ่งเป็นรถที่ใช้ E-Fuel ก็คว้าแชมป์ได้เช่นกัน การแข่งขันรูปแบบเอ็นดูรานซ์ต้องขับต่อเนื่องยาวนาน ต้องวางแผนให้ดีทั้งรถและคนที่สำคัญต้องจบการแข่งขันให้ได้ ในวันนี้เรายังเก็บข้อมูลของรถทุกคันเพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดตามแนวทางของ บ.โตโยต้าฯ และทีมของเรา ที่ต้องการรถที่สร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านทางเลือกที่หลากหลายของเชื้อเพลิงให้มากขึ้นครับ”แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามผลงานและอัพเดทตารางแข่งขันในปี 2024 ของ “TOYOTA Gazoo Racing Team Thailand” ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand