แกร่ง แรง อึด! TOYOTA GAZOO Racing Thailand กวาดแชมป์ 1-2 Overall+Touring คว้าเพิ่มที่ 1 รุ่น Compact ศึก RAAT 6 ชม. สนามช้างฯ บุรีรัมย์“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงสนามพิสูจน์สมรรถนะความแกร่งของทั้งรถและคนในศึกการแข่งขันรถยนต์มาราธอนทางเรียบ “RAAT Thailand Endurance Championship 2025” สนามที่ 1 อัดยาว 6 ชม. ฟอร์มแกร่งไม่พลิก เหมาโพเดียม 1-2 แบบโอเวอร์ออล์ พร้อมครองแชมป์รุ่น Touring Car และ Compact สมศักดิ์ศรีเจ้าเอ็นดูรานซ์ตัวจริง ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2568ลุ้นสนุกคุ้มค่าการรอคอยสำหรับสนามเปิดฤดูกาลของการแข่งขันรถยนต์มาราธอนทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานฯ “RAAT Thailand Endurance Championship 2025”สนาม1 TOYOTA GAZOO Racing Thailand จัดทีมแข่งลงสนามท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุในสนามช้างฯ ลงสนามขับเคี่ยวแบบพร้อมกันหมด รถของทีมควอลิฟายด์อยู่ในหัวแถวของกริดสตาร์ท เดินเกมแบบรัดกุมตลอดระยะเวลา 6 ชม. จบการแข่งขันผลปรากฏว่ารุ่น Touring Car D2 ด้วยรถ Toyota Corolla Altis GR Sport ลงสนาม 2 คัน เรซนี้สร้างผลงานสุดแกร่งสมศักดิ์ศรีแชมป์หลายสมัย โดยรถหมายเลข 20 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, กรัณฑ์ ศุภพงษ์ และ อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ จบการแข่งขันในอันดับที่ 1 ของรุ่นและ Overall รวม 177 รอบสนามด้านหมายเลข 19 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และมานัต กุละปาลานนท์ จบการแข่งขันไปในอันดับ 2 ของรุ่นและ Overall รวม 176 รอบสนามรุ่น Compact D3 รถหมายเลข 39 Yaris HB Turbo ขับโดย ณ ดล วัฒนธรรม, กฤษฎิ์ วสุรัตน์ และ ชิบะ เคนทาโร จบในอันดับ 1 ของรุ่น และ 4 แบบ Overall รวม 164 รอบสนามสุดท้ายในรุ่น NZ Lady ด้วยรถ Vios CVT หมายเลข 89 ขับโดย กิติยา ธีรวัฒน์วาที, มิย่า ทองเจือ, ป๊ายปาย โอริโอ้ และ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ ทำผลงานได้ในในอันดับ 2 ของรุ่น และ 16 แบบ Overall รวม 146 รอบสนามหลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัด TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “เสน่ห์ของการแข่งขันแบบเอ็นดูรานซ์ ไม่ใช่แค่ใครเร็วที่สุดอย่างเดียว แต่ต้องมีการวางแผนและปรับเปลี่ยนในทุกสถานการณ์ได้ดีที่สุดด้วย สิ่งสำคัญคือ นักแข่ง ทีมช่าง ทีมซัพพอร์ตหลังบ้านทั้งหมดต้องประสานความร่วมมือกัน ผลงานสนามนี้เป็นไปตามที่วางแผน เราได้โพเดียมแชมป์ทั้งรุ่นและโอเวอร์ออล เป็นผลงานสุดยอดของทีมอีกรายการหนึ่งครับ ขอขอบคุณทุกการติดตามและแรงเชียร์ที่มีให้พวกเราครับ”แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามชมและเชียร์ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” กับภารกิจของทีมแข่งสายฝุ่นที่จะพารถ TOYOTA Yaris Cross HEV ลุยต่อใน “RAAT Thailand Rally Championship 2025” เส้นทางทรหด จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2568 ร่วมติดตามชมภาพการแข่งขันของทีมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: TOYOTAGAZOORacingTeamThailand