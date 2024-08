โตโยต้า กาซูฯ แชมป์แรลลี่สุดโหด AXCR 2024 สุราษฎร์-กาญจนบุรี ระยะทางกว่า 2,100กม.

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดทีมแข่งสายแรลลี่ลุยรายการโหด “Asia Cross Country Rally 2024” (AXCR 2024) ด้วยรถ Hilux REVO GR SPORT Wide Tread บนเส้นทางสุดโหด สุราษฎร์ธานี-กาญจนบุรี ระยะทางกว่า 2,100 กม. เพื่อพิสูจน์ความแกร่งของทั้งคนและรถ จบการแข่งขัน 6 วัน ประกาศชัยชนะคว้าแชมป์อันดับ 1 ของ Class T1D และแบบ Overall ไปครอง ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2567TOYOTA GAZOO Racing Thailand ส่งรถ Hilux REVO GR SPORT Wide Tread 3 คัน ลงการแข่งขัน “Asia Cross Country Rally 2024” เพื่อพิสูจน์สมรรถนะของทั้งรถและคน เพราะในสภาวะกดดันของการแข่งขันจะช่วยเค้นศักยภาพทั้งหมดออกมาเพื่อมุ่งสู่เส้นชัย TOYOTA GAZOO Racing Thailand ร่วมกับวิศวกรชาวไทย (TMA) ในการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนายนตรกรรมที่ดียิ่งกว่าให้กับผู้ใช้รถคนไทยในอนาคต ตามแนวคิด MAKE EVER-BETTER CARS FROM CIRCUIT TO THE ROAD หลังพิธีตีธงเปิดการแข่งขันในวันที่ 11 สิงหาคม ณ หอนาฬิกาใจกลางเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช้าวันที่ 12 สิงหาคม ก็เป็นการสตาร์ทออกตัวของ Leg1 จ.สุราษฎร์ธานี และต่อเนื่องจนถึง Leg6 จ.กาญจนบุรี ต้องผ่านเส้นทางที่ยากลำบาก ทั้งทางที่เป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยก้อนหินตะปุ่มตะป่ำ ทางแคบขับยาก มีร่องน้ำลึกข้างทาง และมีเงาป่ายางที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลง ทั้งนักขับและ Co-Driver ต้องใช้ประสบการณ์ในการสังเกตจุดมาร์คต่างๆ เป็นอย่างดี และมีทางขึ้นลงเขาที่มีฝนตกหนัก ทำให้ค่อนข้างลื่น ขับยาก บางวันเจอกับป่าหิน ร่องน้ำและทางขาด รถทั้ง 3 คัน และทีมงานเบื้องหลังต้องปรับแผนปรับรถสู้เต็มที่ในทุกวัน จบการแข่งขันทั้ง 6 วันไปด้วยชัยชนะยิ่งใหญ่คุ้มค่าการรอคอย เมื่อรถหมายเลข 105 Class T1D ขับโดย มานะ พรศิริเชิด และกิติศักดิ์ กลิ่นจันทร์ (Co-Driver) จบการแข่งขันคว้าแชมป์อันดับ 1 ของรุ่นและแบบโอเวอร์ออล ใช้เวลารวม 14:22 ชม.รถหมายเลข 111 Class T2A-D ขับโดย จรัส แจ้งกมลกุลชัย และ ศิณพพงษ์ ไตรรัตน์ (Co-Driver) จบการแข่งขันไปด้วยอันดับ 5 ของรุ่น ใช้เวลารวม 16:26 ชม.และรถหมายเลข 114 Class T1D ขับโดย ณัฐพล อังฤทธานนท์ และ ธันยพัต มีนิล (Co-Driver) จบการแข่งขันใช้เวลารวม 27:37:26 ชม.ร่วมติดตามชมบรรยากาศแข่งขันสุดมันและอัพเดตรายการแข่งขันของ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand