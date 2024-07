TOYOTA GAZOO Racing Thailand แทคทีมขึ้นโพเดียมแชมป์สนาม TSS 2024 อีเว้นท์2 ที่บางแสน

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยกทีมสู้ศึก “Thailand Super Series 2024” เรซ 3-4 รับถ้วยแชมป์รุ่น GTM-GTC พร้อมถ้วยรางวัลอีกหลายรุ่น นำทีมโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์, ณ ดล วัฒนธรรม, นรรัศมิ์ อภิวาท และ ทรงศักดิ์ กรศิริสืบสกุล ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2567 ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ยกทีมแข่งลงสนามในรูปแบบสตรีทเซอร์กิตในศึกความเร็วรายการ “Thailand Super Series 2024” ที่บางแสนหลายรุ่นการแข่งขันรุ่น Thailand Super Car GTM ทีมใช้รถ Lexus RC-F GTM สู้ศึก โดยมีแมดคาว-ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ ในรถหมายเลข 24 ที่สนามก่อนคว้าดับเบิ้ลแชมป์ของรุ่น สนามนี้ แมดคาว หวดสุดเดือด โดยในเรซ 3 มีอุบัติเหตุของรถคันอื่นหลายครั้งจนต้องยุติการแข่งขัน ทำให้จบการแข่งขันรับถ้วย Super Car GTM Am ในอับดับ 2 ด้านเรซ 4 ไม่เสียชื่อแชมป์เก่าพี่วัวหวดยาว รับถ้วยแชมป์อันดับ 1 ของรุ่น ด้านรถหมายเลข 38 เป็นการจับคู่กันของ ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และ กฤษฏิ์ วสุรัตน์ ทั้งคู่ทำผลงานได้เยี่ยมรับถ้วย Super Car GTM Pro AM ไปอีกคู่ ในอันดับ 4 ทั้งสองเรซรุ่น Thailand Super Car GTC ส่งรถแข่ง TOYOTA Supra ลง 2 คัน บี้กันสุดมันทั้ง 2 เรซ โดยรถแข่งหมายเลข 37 ขับโดย มานัต กุละปาลานนท์ จบการแข่งขันไปด้วยอันดับ 1 และอันดับ 2 ในรุ่น ส่วนรถหมายเลข 38 ขับโดย อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ จบการแข่งขันไปด้วยอันดับ 2 และอันดับ 1 ในรุ่นรุ่น Thailand Super Car GT4 ด้วยรถ Toyota Supra GT4 รถหมายเลข 19 ขับโดยสุทธิพงศ์ สมิตชาติ และกรัณฑ์ ศุภพงษ์ โดยในสนามนี้ทั้งคู่มีการแก้เกมปรับจูนรถมาอย่างดี แท็กทีมขับผ่าน 1 ชม.เต็ม จบการแข่งรับถ้วย Super Car GT4 Am อันดับ 3 ทั้งสองเรซรุ่น Thailand Super Compact เหล่า Young Blood รวมพลังใช้รถพลังงานเชื้อเพลิง CARBON NEUTRAL FUEL เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนลงสนาม 2 คัน แข่งกันครบ 60 นาที ผลปรากฏว่ารถหมายเลข 25 Yaris Turbo CARBON NEUTRAL FUEL ขับโดย นรรัศมิ์ อภิวาท ทำผลงานดีสุดเรซ 4 ได้อันดับ 3 และรถหมายเลข 23 Corolla Altis Turbo CARBON NEUTRAL FUEL ขับโดย ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ และ ณ ดล วัฒนธรรม ทำผลงานในเรซ 4 ได้อันดับ 5หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่ง TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “เป็นการลงสนามอีเว้นท์ที่ 2 ของรายการ Thailand Super Series ผมค่อนข้างพอใจในผลการแข่งขันทีมเตรียมตัวมาดี แต่ในสนามอาจมีอุปสรรคจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ พวกเรายังทำผลงานได้ดีมีโพเดียมแชมป์ และรับถ้วยรางวัลในหลายรุ่นก็หายเหนื่อยครับ จากนี้เราต้องโฟกัสการทำรถเพื่อเตรียมไปแข่งต่อที่สนามเซปังฯ ประเทศมาเลเซียในเดือนสิงหาคม ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ”ร่วมติดตามชมและเชียร์ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ในการเดินทางไปลงสนามแข่งรายการ Thailand Super Series 2024 เฉพาะรุ่น SuperCar ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่น เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคมนี้ ร่วมติดตามชมและเชียร์ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand