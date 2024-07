“สิตานัน-วรัญชิต-ประพจน์-ไอตั้น” คว้าชัยประเดิมสนามแรก “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 2024”

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา, นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซ สนามแรกของฤดูกาล “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024” ชูคอนเซ็ปต์ MAKE EVER - BETTER CAR From Circuit to the Road พร้อมกิจกรรมความสนุกที่ตั้งใจนำมามอบรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคน ณ สนามบางแสน สตรีทเซอร์กิต จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567เปิดฤดูกาลความมันส์อย่างยิ่งใหญ่สำหรับ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 2024” การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบวันเมคเรซ ประเดิมสนามแรกสุดหินในรูปแบบสตรีทเซอร์กิต เส้นทางเลียบหาดบางแสนและเส้นทางขึ้นเขาสามมุก ที่เหล่านักแข่งทุกคนต้องพบกับความยากของเส้นทางที่มีทั้งทางโค้ง ทางขึ้นเขา และความแคบของแทร็กอันเลื่องชื่อที่ทุกคันต้องผ่านไปให้ได้เพื่อเป้าหมายการเข้าสู่ธงหมากรุก ลุ้นกันสนุกกับการแข่งขันใน 4 รุ่นเริ่มจากรุ่น ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ สำหรับนักแข่งสาวๆ มือสมัครเล่นที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วและมีนักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม “มิย่า ทองเจือ” ที่ปีนี้ลงสนามด้วยรถแข่งพลังงานทางเลือก Carbon Neutral fuel ส่งเสริมและสานต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก ที่เป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ต ด้วยรถ YARIS ATIV ONE MAKE RACE Carbon Neutral fuel แข่งกัน 8 รอบสนาม ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ สิตานัน พิกุลขจร จากทีม Superclub Racing Team, อันดับ 2 คือ สาวิตรี กวางแก้ว จากทีม Pakelo Heroes Racing Team, อันดับ 3 คือ ระพีพรรณ มีอุสาห์ จากทีม Nexkart Racing, อันดับ 4 คือ มิย่า ทองเจือ จากทีม TOYOTA Racing Star Team และอันดับ 5 คือ กิติยา ธีรวัฒน์วาที จากทีม KT Racing Teamสนุกกันต่อในรุ่น ยาริส วันเมคเรซ ที่ยังได้รับความนิยมสูงสุดมีนักแข่งลงสนามกันมาก และมีนักแข่ง โตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม คนใหม่ “ป๊ายปาย โอริโอ้” ลงสนามโดยใช้ YARIS ONE MAKE RACE Carbon Neutral fuel รถแข่งพลังงาน Carbon Neutral fuel ที่เป็นกลางทางคาร์บอนอีกคันลงสนามเป็นครั้งแรกในชีวิต แข่งกัน 8 รอบสนาม ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ วรัญชิต วัฒนาธนกุล จากทีม Wise PTT Lubricants, อันดับ 2 คือ อเล็กซานเดอร์ ฟัน เมาริค จากทีม Fortron Racing Team, อันดับ 3 คือ ปณิธาน รักไพบูลย์สมบัติ จากทีม Nexzter drive to drift MX racing team, อันดับ 4 คือ ปัญจะ ไหวพริบ จากทีม B-Quik Racing Team และอันดับ 5 คือ อเล็กซ์ โกรคอทท์ จากทีม RW - Bendix SRT Racing Teamไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งเอาใจแฟนๆสายดีเซล สู้กันสุดมันส์ จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ประพจน์ ชื่นวิจิตร จากทีม Nexzter Grace Garage Racing, อันดับ 2 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ จากทีม Nexzter racing team by Vanguard อันดับ 3 คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ จากทีม Atlander Nexzter Hurricane Mx racing Team by Ruk Service, อันดับ 4 คือ ธิบดินทร์ สันทัดค้า จากทีม Neon Creation Nexzter Trane Racing Team และอันดับ 5 คือ นิรุทธ์ สุจริตปิดท้ายสนามแรกด้วยความมันส์ของรุ่นใหญ่ โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ที่นักแข่งทุ่มสุดตัวเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ประจำปีที่จะได้รับโอกาสก้าวไปสู่การเป็นนักแข่งอาชีพกับทีมใหญ่ TOYOTA GAZOO Racing Thailand แข่งกันสุดมันส์เพราะทุกคนล้วนมีเทคนิคและชั้นเชิงที่สะสมมาต่อเนื่อง โดยมี ปังปอนด์-อัครวุฒิ นักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม ที่เลื่อนขึ้นมาลงสนามในรุ่นนี้เป็นปีแรกด้วย ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ไอตั้น อัษฏาธร จากทีม Lin Motorsport, อันดับ 2 คือ เคนทาโร่ ชิบะ จากทีม ORC Racing Motul, อันดับ 3 คือ ธนากร เลี่ยวไพรัตน์, อันดับ 4 คือ ปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต จากทีม TOYOTA Racing Star Team และอันดับ 5 คือ สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ จากทีม Nexzter Singha Sittipol Racing Teamนอกจากการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่ บ.โตโยต้าฯ ตระหนักว่าสภาพแวดล้อมที่สุดขีดในช่วงเวลาการแข่งขัน จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ดียิ่งขึ้นเพื่อรถที่ดียิ่งกว่าแล้ว ยังมีกิจกรรมให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้ร่วมสนุกอีกหลากหลาย ทั้ง Meet & Greet กับทีมนักแข่งมืออาชีพ TOYOTA GAZOO Racing Thailand และ 3 นักแข่ง TOYOTA Racing Star Team ‘ปังปอนด์ อัครวุฒิ –มิย่า ทองเจือ – ป๊ายปาย โอริโอ้’ , บูธการจัดแสดงรถยนต์ GR Model ชูคอนเซ็ปต์ MAKE EVER - BETTER CARS From Circuit to the Road ที่ได้รับความร่วมมือกับ โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย (TMA) ในการศึกษาและเก็บข้อมูลรถจากทุกสนามแข่งขันเพื่อนำมาพัฒนายนตกรรมที่ดีขึ้น, นิทรรศการ Carbon Neutrality ที่จัดแสดงรถ YARIS ONE MAKE RACE Carbon Neutral fuel โดยใช้เชื้อเพลิงทางเลือก ที่ช่วยสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต สะท้อนเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของโตโยต้า, บูธกิจกรรมจากสปอนเซอร์และรับโปรโมชั่นพิเศษจากผู้แทนจำหน่ายชลบุรี ช้อปของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก TOYOTA GAZOO Racing (GR Collection) หรือสินค้าแต่งรถมากมาย และการรวมตัวของคนรักรถโตโยต้าจาก Car Club ต่างๆ นำรถคันโปรดมาโชว์โฉมริมหาดบางแสนเตรียมพร้อมรับความสนุกสุดมันส์ของกิจกรรม “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” สนาม 2 ที่จะไปสร้างความสุขและรอยยิ้มผ่านการแข่งรถยนต์วันเมคเรซและกิจกรรมความสนุกกับศิลปิน อินฟลูเอ็นเซอร์คนดัง , ตื่นตากับ GR Car performance show ที่รวมการขับรถรูปแบบ Drift, Jump Show และ Gymkhana ไว้ด้วยกันโดยนักขับมืออาชีพระดับเอเชีย ฯลฯ พบกับความสนุกสุดมันส์เหล่านี้ได้อีกครั้งในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2567 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จ. ภูเก็ต ติดตามความสนุกและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ Facebook / Youtube : TOYOTA GAZOO Racing Thailand และติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้จาก TikTok : tgr.thailand และ Instargram : tgrthailand