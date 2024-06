แมดคาว บู๊พลิกเกมพาทีม TOYOTA GAZOO Racing Thailand ครองแชมป์ RAAT 2024 สนาม 2 บุรีรัมย์สำเร็จ

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ตภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงสนามล่าแชมป์สนาม 2 ของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรูปแบบมาราธอน “ชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานประจำปี 2567” รายการ RAAT Thailand Endurance Championship 2024 ประกาศศักดาความแรงพลิกเกมสุดเดือดยืนโพเดียมอันดับ 1 และ 3 Touring Car และOverall ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567ลุยกันต่อสนามที่ 2 “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ฟิตเต็มพิกัดรถพร้อม คนพร้อม ทีมพร้อม ลงสนามใน 3 รุ่นการแข่งขัน ไม่หวั่นสภาพอากาศที่แปรปรวน หวดกันยาวๆ ไม่มีพักจบการแข่งขัน 6 ชั่วโมงไปแบบสุดมันส์ โดยในรุ่น Touring Car ใช้รถ Toyota Corolla Altis GR Sport Nürburgring รถหมายเลข 19 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และมานัต กุละปาลานนท์ ทำผลงานสุดเฉียบแม้ในช่วง 5 ชม.แรกจะตามหลังจ่าฝูง แต่เมื่อเข้าสู่ช่วง 10 นาทีสุดท้ายแมดคาว-ณัฐวุฒิ โชว์ฝืมือความเก๋าหวดอัพสปีดพลิกเกมทำเวลากลับมายึดตำแหน่งผู้นำได้สำเร็จ จบการแข่งขันรับธงหมากรุกในอันดับที่ 1 ของรุ่นและแบบ Overall รวม 167 รอบสนาม ด้านรถหมายเลข 20 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, กรัณฑ์ ศุภพงษ์ และ เฉิน เจี้ยน หงษ์ จบการแข่งขันในอันดับที่ 3 ของรุ่น และแบบOverallรวม 164 รอบสนามทางด้านรุ่น Compact ทีมส่งรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง e-fuel เพื่อสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนที่พัฒนาในแนวทาง Multi-Pathway ของ บ.โตโยต้าฯ ที่ต้องการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ก็ยังเดินหน้าสร้างผลงานยอดเยี่ยม โดยรถหมายเลข 23 Yaris 1.5 Turbo e-fuel ขับโดย ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ, ณ ดล วัฒนธรรม และ นรรัศมิ์ อภิวาท ทำผลงานได้ในอันดับที่ 3 ของรุ่น และอันดับ 8 แบบ Overall รวม 156 รอบสนามและสุดท้ายในรุ่น Super NZ LADY ส่งรถ Yaris ATIV Lady หมายเลข 89 ขับโดย กิติยา สมิตชาติ และ ทิพวรรณ ภู่ระยับ จบการแข่งขันไปด้วยอันดับที่ 1 ของรุ่น และ 25 แบบ Overall รวม 143รอบสนามหลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัดโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ กล่าวว่า “สนามที่ 2 ของ RAAT ในวันนี้ทีมมาด้วยความมั่นใจ สนามก่อนเราได้เก็บข้อมูลและนำมาปรับทำให้สนามนี้รถทุกคันมีความพร้อมและเซ็ทจูนมาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผลงานที่ออกมาในวันนี้เยี่ยมมากเลยครับ เป็นไปตามที่เราวางแผนมาทั้งหมด และเรายังมีคะแนนสะสมเป็นผู้นำลุ้นถ้วยแชมป์ประจำปีอย่างแน่นอน วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาเชียร์พวกเราครับ”แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามชมและเชียร์ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ที่จะลงสนามต่อไปในรายการ Thailand Super Series 2024 ในงานบางแสนกรังด์ปรีซ์ 2024 ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2567 ร่วมติดตามชมภาพการแข่งขันของทีมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: TOYOTAGAZOORacingTeamThailand