“โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พร้อมมอบรอยยิ้มและความสุขแก่พี่น้องชาวไทย เปิดตัวนักแข่งใหม่ “ป๊ายปาย โอริโอ้” ร่วมกับ “มิย่า ทองเจือ” “ปังปอนด์ อัครวุฒิ” ส่งความสนุก 5 สนามทั่วประเทศ

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา และนายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงข่าวกิจกรรม “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024” ชูคอนเซ็ปต์ MAKE EVER - BETTER CAR From Circuit to the Road พร้อมแล้วที่จะส่งความสนุก สร้างความสุขและรอยยิ้มผ่านการแข่งรถยนต์วันเมคเรซและกิจกรรมความบันเทิงแบบครบครัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ นักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม นำโดย ปังปอนด์ อัครวุฒิ, มิย่า ทองเจือ และ “ป๊ายปาย โอริโอ้” อินฟลูเอนเซอร์คนดังเป็นนักแข่งทีมดาราคนล่าสุด พร้อมนักแข่งวันเมคเรซ ร่วมงาน ณ TOYOTA ALIVE SPACE ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 3 กรุงเทพฯ“โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 2024” การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบวันเมคเรซสุดยิ่งใหญ่ สัมผัสความเร็วแรงของยนตรกรรมที่ต่อยอดพัฒนาจากสนามแข่งสู่ท้องถนน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ TOYOTA Multi-Pathway ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหลากหลายสู่ความเป็นกลางคาร์บอน รวมถึงส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ต โดยในปีนี้มีรถแข่งที่ใช้พลังงานทางเลือก e-fuel ร่วมแข่งขัน 2 คัน คือ Yaris ATIV e-fuel ขับโดย มิย่า ทองเจือ และ Yaris e-fuel ที่จะขับโดยนักแข่งสตาร์ทีมคนล่าสุด ป๊ายปาย โอริโอ้ และร่วมมือกับ โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย (TMA) ในการศึกษาและเก็บข้อมูลรถจากทุกสนามแข่งขันเพื่อนำมาพัฒนายนตกรรมที่ดีขึ้น พร้อมขับเคลื่อนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สำหรับกิจกรรม “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 2024” มาในรูปแบบเฟสติวัลที่จะถูกใจคนชอบกีฬาความเร็วและรถยนต์ ให้สนุกตื่นตาไปกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบวันเมคเรซถึง 4 รุ่น เริ่มที่รุ่น ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ สำหรับนักแข่งสาวๆ มือสมัครเล่น, ยาริส วันเมคเรซ, ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่ง และ โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ โดยแชมป์ประจำปีรุ่นนี้รับสิทธิ์ร่วมทีมแข่ง “TOYOTA GAZOO Racing Thailand”โดย “ป๊ายปาย โอริโอ้” อินฟลูเอ็นเซอร์คนดังที่ลงสนามแข่ง รุ่น Yaris One Make Race เป็นปีแรกด้วยรถ TOYOTA Yaris e-fuel กล่าวถึงบทบาทใหม่ในฐานะนักแข่งรถว่า “ ปาย รู้สึกตื่นเต้นมาก ได้เห็นเพื่อนๆ พี่ๆ ในวงการเข้ามาเป็นนักแข่งรถกัน วันนี้ปายจะได้ลงสนามแข่งจริง และยังได้ขับรถแข่งที่ใช้พลังงานทางเลือก e-fuel ที่นำร่องเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน ปายดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาด ต้องขอบคุณ บ.โตโยต้าฯ ที่ให้ปายได้ขับรถคันนี้ จากนี้จะไปอบรมกับ TOYOTA GAZOO Racing Academy เพื่อเรียนการขับรถตั้งแต่พื้นฐานจนขั้นแอดวานซ์และเรซซิ่งสามารถนำมาลงแข่งขันได้ รวมถึงเทรนกับโค้ชที่เป็นนักแข่งมืออาชีพจาก TOYOTA GAZOO Racing Thailand ปายจะทำให้ดีที่สุดค่ะ ก็ขอกำลังใจจากทุกๆ คน และแฟนคลับ มาชมและเชียร์การลงสนามครั้งแรกของปายนะคะ นอกจากการแข่งขันแล้วยังมีกิจกรรมมากมายที่รอให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกันทั้ง 5 สนามทั่วประเทศค่ะ”ด้าน “มิย่า ทองเจือ” สาวน้อยคนเก่งที่จะลงแข่งขันใน รุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race เป็นปีที่ 2 เผยความรู้สึกว่า “มิย่าสนุกมากกับการแข่งที่ผ่านมาแต่ละสนามก็ให้อารมณ์การขับที่แตกต่างกันประทับใจทุกสนามเลยค่ะ ปีนี้ มิย่า จะได้ใช้รถ Yaris ATIV e-fuel ซึ่งเป็นรถที่ใช้พลังงานทางเลือกเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนลงสนาม มิย่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ต้องขอบคุณ บริษัท โตโยต้า ฯ ที่เห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อนค่ะ มิย่าตั้งเป้าว่าจะทำให้ดีและมีสมาธิมากขึ้นในการขับ ขอกำลังใจให้มิย่าด้วยนะคะ ที่สำคัญต้องบอกว่าปีนี้สนุกจัดเต็มแน่นอน ทั้งการแข่งขัน และกิจกรรมความบันเทิง โดยเฉพาะสนามไฮไลท์ที่ภูเก็ตจะเป็นบีชเฟสติวัล ส่วนเชียงใหม่จะเป็นไนท์เฟสติวัล แล้วยังมีกิจกรรมดริฟท์ กริตวอล์ค มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังๆ มาเต็มแน่นอนค่ะ”ปิดท้ายด้วย “ปังปอนด์- อัครวุฒิ” ที่ลงแข่งใน รุ่น Corolla ALTIS GR Sport One Make Race เผยว่า “ผมได้ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในรุ่น Yaris One Make Race ในปี 2023 ทำให้ฤดูกาลนี้ขึ้นมาแข่งในรุ่นใหญ่สุดของรายการดีใจที่ทำสำเร็จตามที่ตั้งใจ นอกจากการลงแข่งขันในสนามการได้มีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมก็ทำให้ผมประทับใจ ปีที่ผ่านมาได้พบเจอกับแฟนๆ ที่มาร่วมสนุกภายในงานคนเยอะมากทั้งที่ภูเก็ตและเชียงใหม่ ปีนี้ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมติดตามชมและเชียร์พวกเราทั้ง 3 คน และนักแข่งคนอื่นๆ แล้วมาสนุกกันให้เต็มที่กับทุกกิจกรรมที่เตรียมไว้กันเยอะๆนะครับ”TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024 ยังเตรียมกิจกรรมที่พร้อมจะสร้างรอยยิ้มและเพิ่มความสุขให้กับแฟนๆ ด้วยไฮไลท์ประจำปีอย่าง GR Performance Show ที่รวมการขับรถในรูปแบบ Drift และ Gymkhana ไว้ด้วยกัน โดยนักขับมืออาชีพระดับเอเชีย กิจกรรมไลฟ์สไตล์สำหรับคนวัยมันส์ รวมถึงกิจกรรม Night Festival ที่จะรวมศิลปินดารา อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มาช่วยสร้างสีสันตลอดงาน พลาดไม่ได้สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยกิจกรรม e-Motorsport กับการแข่งขัน “TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2024” เฟ้นหาสุดยอดนักแข่งรูปแบบออนไลน์ ผ่านเกมส์แข่งรถชื่อดัง Gran Turismo 7 ร่วมประลองฝีมือชิงเงินรางวัลและความเป็นอันดับ 1 กับนักแข่งจากทั่วโลก ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง https://toyotagazooracing.com/e-motorsports/ร่วมติดตามความสนุกเร้าใจของ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024” ทั้ง 5 สนาม ทุกภูมิภาคทั่วประเทศสนามที่ 1 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรีสนามที่ 2วันที่ 3-4 สิงหาคม 2567สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ตสนามที่ 3 วันที่ 13-14 กันยายน 2567สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์สนามที่ 4วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่สนามที่ 5 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2567สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ร่วมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่Facebook : TOYOTA GAZOO Racing ThailandTikTok : tgr.thailandInstargram : tgrthailand