"ต๊อด-ปิติ" แซง 3 อันดับ พาทีมสิงห์ฯ ยึดโพเดียมที่ 2 ปิดจ็อบ GT3 สนามบางแสน

"TP12" ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี ปิดจ็อบ "บางแสน กรังด์ปรีซ์" พา สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ยืนโพเดียม 2 เรซติดต่อกัน หลังควบรถแข่ง Honda NSX GT3 เข้าเส้นชัยอันดับที่ 2 ในศึก “TSS The Super Series” รุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 67 ที่ผ่านมาศึกรถยนต์ทางเรียบรายการ “TSS The Super Series By B-Quik 2024” สนามที่ 2 ของปี 2024 รายการ “บางแสน กรังด์ปรีซ์” ที่บางแสน สตรีท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี สนามปิดเมืองแข่งที่มีความยาวต่อรอบ 3.754 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันเรซที่ 2 ภายใต้กติกา 60 นาที บวก 1 รอบเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดสมกับความแรงของรถแข่งรุ่นใหญ่ ซูเปอร์คาร์ GT3 โดยรถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 ที่ขับโดย ปิติ ภิรมย์ภักดี และ กันตศักดิ์ กุศิริ ได้ออกสตาร์ทจากอันดับที่ 5 เรซนี้ "แบงค์" กันตศักดิ์ ออกสตาร์ทเป็นมือแรก และสามารถทำเวลาอยู่ใน 4 อันดับแรกก่อนส่งไม้ต่อให้กับ ต๊อด-ปิติ ในนาทีที่ 35แม้จะเสียเวลาในพิตค่อนข้างนาน แต่หลังนำรถออกจากพิตเจ้าของฉายา TP12 ก็ไม่ทำให้กองเชียร์หัวใจสิงห์ต้องผิดหวัง ควบรถขยับเข้ากลุ่มหัวแถวได้สำเร็จ และอาศัยจังหวะก่อนมีเซฟตี้คาร์ในช่วงท้ายเกมขยับขึ้นมาจบอันดับ 2 ได้สำเร็จ พร้อมทำสถิติยืนโพเดียมบางแสน 2 เรซติดต่อกัน ส่วนผู้ชนะในเรซนี้ ได้แก่ Li Xuanyu และ Lu Wenlong จากทีม B-Quik Absolute Racingหลังจบการแข่งขัน ปิติ ภิรมย์ภักดี เผยว่า "เป็นอีกเรซที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการที่เราเสียเวลาในพิตไปนานพอสมควรประมาณ 13-14 วินาที แต่การสามารถจบการแข่งขันอันดับ 2 ได้ถือเป็นผลงานที่น่ายินดี ขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์ทีม สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ที่บางแสนในสุดสัปดาห์นี้"ส่วน วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ที่จับคู่ คาร์โล แวน แดม ในรถแข่ง Honda NSX GT3 2021 หมายเลข 89 ที่ทำผลงานจบอันดับ 2 ในเรซแรก สนามนี้จบการการแข่งขันในอันดับที่ 4 ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของรถแข่ง สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ทั้ง 2 คัน ตลอดสุดสัปดาห์การแข่งขันรุ่น GT3 ในรายการบางแสนกรังด์ปรีซ์ขณะที่ผลการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์คาร์ GTM กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ที่จับคู่ ศุภกิตติ์ เจนจิตรานันท์ ในรถแข่งหมายเลข 25 สังกัด สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ทำผลงานกระหึ่มแทร็กบางแสน หลังผนึกกำลังนำรถแข่งคว้าชัยชนะโอเวอร์ออลในการแข่งขันเรซที่ 2 ได้สำเร็จทั้งนี้ สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ มีคิวลงแข่ง ”TSS The Super Series“ สนามต่อไป ที่เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ช่วงวันที่ 9-11 ส.ค. 2567