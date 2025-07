TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ฟอร์มเดือดไม่แผ่ว ขึ้นโพเดียมศึก Thailand Super Series 2025 อีเว้นท์ 2 ที่บางแสน

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงสนามประกาศศักดาต่อในศึก “Thailand Super Series 2025” อีเว้นท์ที่ 2 ฟอร์มเจ๋งรับถ้วยแชมป์ GTM –GTC- Super Touring turbo นำทีมโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์, ณ ดล วัฒนธรรม, นรรัศมิ์ อภิวาท, ทรงศักดิ์ กรศิริสืบสกุล และ ไอตั้น อัษฎาธร ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2568 ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรีทีมนักแข่ง “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ฟอร์มแรงต่อเนื่องเดินหน้าลงสนามเทศกาลความเร็วระดับอินเตอร์ “Bangsaen Grand Prix 2025” ในรายการ Thailand Super Series Event 2 ทั้งรถและนักแข่งพร้อมทีมงานจัดเต็มพิกัดลงสนามทั้งหมด 5 รุ่นรุ่น Supercar GTM ลงสนาม 2 คัน ด้วยรถ TOYOTA GR Supra รถหมายเลข 24 ขับโดย แมดคาว-ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ โชว์ความเก๋าเจนสนามคว้าถ้วย Supercar GTM Am อันดับ 2 และอันดับ 1 ด้านรถหมายเลข 9 ขับโดย แมน-ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และ ต้น-มานัต กุละปาลานนท์ ใส่เต็มที่แท็กทีมสร้างผลงานรับถ้วย Supercar GTM Pro ในอันดับ 2 ทั้ง 2 เรซรุ่น Supercar GTC ใช้รถ Corolla Altis GR Sport หมายเลข 9 ขับโดย เอ็กซ์-อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และ ต้นกล้า-กฤษฎิ์ วสุรัตน์ ฝ่าทุกอุปสรรควัดใจแกร่งจบการแข่งขันรับถ้วยอันดับ 1 ในเรซ 4รุ่น Super Touring ทีมส่งรถลงสนาม 2 คัน โดยรถ YARIS HB Turbo หมายเลข 25 ขับโดย ณ ดล วัฒนธรรม และ เน็กซี่-นรรัศมิ์ อภิวาท จบการแข่งขันอันดับ 3 ทั้ง 2 เรซ และรับถ้วยอันดับ 1 ในรุ่น Super Touring Turbo และทำเวลา Best time 01.53.207 นาทีต่อรอบอีกด้วย ด้านรถ YARIS ATIV หมายเลข 51 ขับโดย ไอตั้น-อัษฎาธร นักแข่งน้องใหม่ จบการแข่งขันในอันดับ 5 และอันดับ 2 ในรุ่นรุ่น Supercar GT4 ใช้รถ TOYOTA GR Supra GT4 หมายเลข 19 ขับโดย อาร์โต้-สุทธิพงศ์ สมิตชาติ และ จั้ม-กรัณฑ์ ศุภพงษ์ จบการแข่งขันในรุ่น GT4 Am อันดับ 4รุ่น Super Pickup D1 ด้วยรถ Hilux Champ หมายเลข 92 โดยการขับของ เฮียซ้ง-ทรงศักดิ์ กรศิริสืบสกุล สนามนี้จบการแข่งขัน 2 เรซ เก็บคะแนนไปด้วยอันดับ 7 และ 8 ในคลาส Aหลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่ง TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “สนาม TSS ที่บางแสนปีนี้ยังคงไว้ซึ่งความท้าทายทั้งในด้านเทคนิคและสภาพแวดล้อม แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทั้งรถและศักยภาพของทีมต่อเนื่อง ทุกคนทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมภายใต้ข้อจำกัดในสนาม ทีมยังรักษามาตรฐานมีโพเดียมในรุ่นที่ลงแข่งขัน ขอขอบคุณแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกท่านที่ติดตามและส่งกำลังใจให้พวกเราครับ”ร่วมติดตามชมและเชียร์ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ที่เตรียมพร้อมลุยต่อในรายการมาราธอนทางเรียบ “RAAT Thailand Endurance Championship 2025” สนามแรกของฤดูกาล ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2568 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ติดตามผลงานชมและเชียร์ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand