TOYOTA GAZOO Racing Thailand สุดจัด! ยกทีมกวาดโพเดียม TSS The Super Series 2025 ที่มาเลเซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ส่งความแรงระลอกสอง ! สู่สายตาแฟนมอเตอร์สปอร์ตระดับอินเตอร์ เมื่อ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผงาดต่อเนื่องในศึก “TSS The Super Series” อีเว้นท์ 4 เดินหน้าขึ้นโพเดียมรับถ้วยทั้ง 4 รุ่น นำทีมโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์, ณ ดล วัฒนธรรม, นรรัศมิ์ อภิวาท และ ไอตั้น-อัษฎาธร ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2568 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย

กลับมาครั้งนี้เป็นการลงสนามในเรซ 7-8 ของรุ่น TSS Supercar GTM- GT4 และเป็นเรซที่ 5-6 ของรุ่น TSS Supercar GTC –Super Touring จบการแข่งขันไปแบบสุดมันผลปรากฏว่า

รุ่น TSS Supercar GTM รถ TOYOTA GR Supra หมายเลข 24 ขับโดย แมดคาว-ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ ขับเดี่ยวตลอดการแข่งขันอาศัยประสบการณ์คุมเกมแม่น จบเกมคว้าถ้วย Class Supercar GTM Am ในอันดับ 2 และ อันดับ 1

ด้านรถหมายเลข 9 ขับโดย แมน-ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และ ต้น-มานัต กุละปาลานนท์ ผลัดกันบู๊สุดมันส์ปิดเกมขึ้นโพเดียม Class Supercar GTM Pro Am ในอันดับ 2 ทั้งสองเรซ

รุ่น TSS Supercar GTC ใช้รถ Corolla Altis GR Sport หมายเลข 9 ขับโดย เอ็กซ์-อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และ ต้นกล้า-กฤษฎิ์ วสุรัตน์ ทำผลงานเต็มที่จบการแข่งขัน คว้าอันดับ 1 ในเรซ 5

รุ่น TSS Supercar GT4 ใช้ TOYOTA GR Supra GT4 หมายเลข 19 ขับโดย อาร์โต้-สุทธิพงศ์ สมิตชาติ และ จั้ม-กรัณฑ์ ศุภพงษ์ ผสานพลังบุ๋นและบู๊ฝีมือเฉียบจบการแข่งขันรับถ้วย Class Supercar GT4 Am ในอันดับ 3และอันดับ 2

รุ่น Super Touring ในรถ YARIS HB Turbo หมายเลข 25 ขับโดย ณ ดล วัฒนธรรม และ เน็กซี่-นรรัศมิ์ อภิวาท จบการแข่งขันรับถ้วย Class Turbo อันดับ 5 และอันดับ 3

ส่วนรถ YARIS ATIV หมายเลข 51 ขับโดย ไอตั้น-อัษฎาธร จบการแข่งขันเรซ 5 รับถ้วย Class NA ในอันดับ 3

หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่ง TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “อีเว้นท์นี้เข้มข้นสนุกตื่นเต้นครบอารมณ์ในทุกรุ่น มีหลายช่วงที่ต้องตัดสินใจและปรับแผนซึ่งทีมทำได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบ ผลคือรถทุกคันทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและคว้าถ้วยรางวัล เป้าหมายต่อไปคือชัยชนะในอีเว้นท์ที่ 5 นัดปิดฤดูกาล ขอขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามเชียร์พวกเราครับ"

แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามชมและอัพเดตรายการแข่งขันของ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand










