GWM ขยายศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน ครบ 14 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศขยายเครือข่าย ศูนย์มาตรฐานซ่อมตัวถังและสี (GWM Certified Body & Paint: GWM CBP) จากเดิม 6 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มเป็น 14 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคสำคัญทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคอีสาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบริการซ่อมสีและตัวถังคุณภาพสูงในระดับสากล
การขยายตัวครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GWM ในการยกระดับงานซ่อมสีและตัวถังให้แตกต่างจากศูนย์ทั่วไป ผ่าน 4 มาตรฐานหลัก ได้แก่
-ระบบตรวจสอบคุณภาพหลายชั้น (Multi-point Quality Check) ตั้งแต่ประเมินสภาพความเสียหายจนถึงการทดสอบหลังการซ่อม
-การรับประกันงานซ่อมและอะไหล่แท้ งานซ่อมสีรับประกันนาน 1 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ขณะที่อะไหล่แท้รับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร
-เทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมขั้นตอนงานซ่อม โปร่งใส ตรวจสอบและติดตามสถานะได้ชัดเจน
-ระบบสีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทนทานยาวนาน ช่วยรักษาความสวยงามพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
นอกจากมาตรฐานการซ่อมแล้ว GWM CBP ยังมอบความสะดวกสบายด้วยบริการเสริม เช่น การนัดหมายผ่าน GWM Application การอัปเดตสถานะงานซ่อมแบบเรียลไทม์ การอนุมัติเคลมไวภายใน 1 วัน (กรณีซ่อมไม่เกิน 25,000 บาท) และการส่งมอบรถตรงตามเวลาที่กำหนด
ทีมงานทุกศูนย์ประกอบด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมด้านเทคนิคตัวถังและสีโดยตรงจาก GWM พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถทุกคันจะกลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย และสวยงาม
ปัจจุบัน GWM CBP เปิดให้บริการแล้ว 14 แห่งทั่วประเทศ อาทิ GWM เพรสทีจ ธัญบุรี, GWM จรัญสนิทวงศ์, GWM พรีเมียร์ ศรีนครินทร์, GWM ซีซีซี ออโต้ เชียงใหม่, GWM เอก ระยอง และ GWM เอกสห โคราช เป็นต้น โดยบริษัทมีแผนขยายเครือข่ายเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าชาวไทย