DOS LIFE เปิดตัว “DOS TITAN” ถังบำบัดน้ำเสียระบบใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำ รายแรกในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

DOS LIFE (ดอสไลฟ์) ผู้นำด้านการจัดการน้ำและผู้ผลิตถังเก็บน้ำแบรนด์คุณภาพยอดขายอันดับ 1 ภายใต้กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เปิดตัว “ถังบำบัดน้ำเสีย DOS TITAN” นวัตกรรมถังบำบัดนำเสียระบบใหม่ที่มาพร้อมประสิทธิภาพสูง และ เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ปี 2567
“DOS TITAN” ถูกออกแบบให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายใหม่ โดยมีโครงสร้างส่วนเกรอะ 3 ส่วน และส่วนกรอง 1 ส่วน รองรับการบำบัดน้ำเสียจากอาคารพักอาศัยและสถานประกอบการตามที่กฎหมายกำหนด จุดเด่นคือวัสดุคุณภาพสูงที่ใช้ในการผลิต พร้อมผ่านเกณฑ์การทดสอบความแข็งแรง อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2962-2562 ทดสอบด้วยวิธีสูญญากาศ (VACUUM TEST),
แรงน้ำหนักกดทับ (LOAD TEST), ความต้านทานแรงดึง (TENSILE TEST) และความแข็งแรงของผนังแบ่งส่วนในถังบำบัด
นอกจากนั้นมีการพัฒนาเทคโนโลยี Spiral Cross Flow Media เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด มีระบบ Snake Pipe ป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลาน อีกทั้งยัง ใช้วัสดุ HDPE PLUS รีไซเคิล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และได้รับการรับรองเครื่องหมาย ISCC เป็นรายแรกของประเทศไทย และจดสิทธิบัตร อย่างถูกต้อง
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด มองว่าปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องเป็นสาเหตุหลักที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน และระบบนิเวศ กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศเพื่อควบคุมมาตรฐานระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารพักอาศัยและอาคารประเภท ง อาทิ บ้านเดี่ยว หอพัก สถานศึกษา อาคารสำนักงานขนาดเล็ก รวมถึงร้านอาหารและตลาด “กฎหมายใหม่ของกระทรวงมหาดไทยกำหนดชัดเจนว่า อาคารและที่อยู่อาศัยทุกประเภทต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน หากละเลยไม่ปฏิบัติตาม ไม่เพียงเสี่ยงต่อการถูกปรับหรือสั่งปิดกิจการ แต่ยังส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในสังคม DOS TITAN จึงเป็นคำตอบที่ ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ความมั่นใจได้จริง”
“ถังบำบัด DOS TITAN ไม่เพียงตอบโจทย์ข้อกฎหมายใหม่ แต่ยังสะท้อนถึงการยกระดับมาตรฐานการจัดการน้ำเสียของประเทศไทยอย่างแท้จริง ถือเป็น สุดยอดนวัตกรรมที่สร้างมาตรฐานใหม่แห่งวงการบำบัดน้ำเสีย ที่ตอกย้ำคุณภาพ และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในแบบฉบับของ DOS LIFE”
ติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dos.co.th/ FB: DOSLIFEbrand IG: doslifebrand Line: doslife Youtube : DOS LIFE