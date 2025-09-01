เริ่มแล้ว! กทม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กทม. เริ่มเก็บ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย แล้ว รายได้ทั้งหมดจะนำไปพัฒนาและสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั่วกรุงเทพฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 นี้เป็นต้นไป!
วันนี้ (1 ก.ย.) เพจ “กรุงเทพมหานคร” ได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยว่าได้เริ่มดำเนินการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียของเมืองให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น
การดำเนินการนี้เป็นไปตามหลักการสากลที่ว่า “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluter Pays Principle) เพื่อสร้างความเป็นธรรมและกระจายภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสัดส่วนการใช้น้ำของแต่ละภาคส่วน
รายได้จากค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความทันสมัยและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาทรัพยากรน้ำให้คงอยู่สำหรับคนรุ่นหลัง
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครที่ต้องการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยค่าธรรมเนียมจะถูกนำไปใช้เป็นทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ประชาชนสามารถตรวจสอบ อัตราค่าธรรมเนียม ช่องทางการชำระเงิน และ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ https://tariffcenter.bangkok.go.th หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ โทร. 0 2203 2657