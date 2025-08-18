FVCครึ่งปีแรกกำไรสุทธิโต 43%รุกขยายลงทุนดันรายได้เพิ่ม

ฟิลเตอร์ วิชั่น ประกาศกำไรงวดครึ่งปีแรก 2568 แตะ 29.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.85% โกยรายได้ 553.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.58% (YoY) ด้านผู้บริหาร “ดร.วิจิตร เตชะเกษม” เร่งกางแผนกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง เดินหน้าขยายบุคลากร-เพิ่มบริการ พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ควบคู่กับขยายการให้บริการศูนย์ไตเทียม มั่นใจปีนี้รายได้โต 25%
ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 29.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.85 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 553.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.58 ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้น มาจากกลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่หนุนภาพรวมธุรกิจให้โดดเด่น ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 10.65 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม เท่ากับ 274.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.89
โดยในครึ่งปีแรก ปัจจัยการเติบโตมาจากกลุ่มธุรกิจ 1.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) มีรายได้ 41.64 ล้านบาท 2.กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) มีรายได้อยู่ที่ 169.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.23 % เนื่องจากกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มกลับมาทำสัญญางานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) มากขึ้น ประกอบกับลูกค้าหลัก อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีการขยายตัวเพียงเล็กน้อย จากกำลังซื้อของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ปีนี้ รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
และ 3.กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) มีรายได้อยู่ที่ 342.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.78% โดยมีการเติบโตของรายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ 284.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.76% , กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย สถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการบำรุงรักษาระบบที่ 45.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.16% และกลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทาง การแพทย์ที่ 12.23 ล้านบาท
FVC เดินเกมรุกครึ่งปีหลังปี 2568 จ่อรับงานเพิ่ม
สำหรับภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลัง ปี 2568 บริษัทฯ วางกลยุทธ์ ใน 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) บริษัทฯ ได้เพิ่มทีมขายสำหรับดูแลกลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเพิ่มยอดขายสินค้า (Trading) จากกลุ่มลูกค้าเดิมให้เร็วที่สุด รวมถึง เพิ่มบุคลากรขายเพื่อเจาะตลาดอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานอุปโภค และเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าโครงการงานติดตั้งขนาดเล็กและงานบริการ รวมถึงสัญญาซ่อมบำรุง จำนวนรวม 18 งาน มูลค่ารวม 7.63 ล้านบาท แบ่งเป็น งานโครงการจำนวน 3 งาน จำนวน 2.75 ล้านบาท โดยคาดว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/2568, งานติดตั้งขนาดเล็ก และงานบริการ ทั้งหมด 7 งาน จำนวน 4.28 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคืองานซ่อมบำรุงที่เป็นสัญญาต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มสัญญาไปแล้วตั้งแต่ไตรมาส 4/2567 และจะครบกำหนดในไตรมาส 3/2569
กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) บริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจโรงแรมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเน้นลูกค้าจากต่างประเทศรายใหม่ๆ ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยจะเข้าไปมีส่วนในการออกแบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านำผลผลิตที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการรักษามาตรฐานบริการหลังการขายแบบ Total Solutions Provider
กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) โดย บมจ. เคที เมดิคอล เซอร์วิส มีแผนสำหรับการขยายสาขาและเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาสที่ 3/2568 เตรียมขยายสาขาเพิ่ม 1-2 สาขา และเพิ่มเครื่องไตเทียมประมาณ 8-26 เครื่อง ขณะที่บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด มีแผนเพิ่มเครื่องไตเทียมในไตรมาส 3/2568 จำนวน 2-4 เครื่อง ส่วน บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อจากงานติดตั้งระบบน้ำจากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ มูลค่ารวม 2.05 ล้านบาท, งานปรับปรุงหน่วยไตเทียม 1 โครงการ มูลค่า 2.85 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2568 และบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด(บริษัทย่อย) ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้องานติดตั้งท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์จากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ มูลค่ารวม 8.51 ล้านบาท คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2568 นี้ อย่างไรก็ตามจากกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจของ FVC ในปี2568 มีแนวโน้มเติบโต 25% ตามแผนที่วางไว้