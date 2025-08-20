ศูนย์ต้านโกง มท. สรุป "ITA-68" ปค.แชมป์ 5 สมัย "คะแนนล่วง" บึงกาฬเกือบเต็ม "นครพนม" ติดลบ เกือบ 500 อปท. "สอบตก"

ศูนย์ต้านโกงมหาดไทย สรุป "ITA ปี68" รายงานระดับบิ๊ก โว! คะแนน 96.02 คั่วที่ 2 จาก 20 กระทรวง เฉพาะ 14 หน่วยงานสังกัด ค่าคะแนนเฉลี่ย 96.02 สูงกว่าปีก่อน 3.89 คะแนน เผย "กรมการปกครอง" แชมป์ 5 สมัย อันดับล่วง "กรมพัฒนาชุมชน- กปน. แซง ระดับภูมิภาค "จ.บึงกาฬ" สูงสุด "จ.นครพนม" ติดลบ 12.6 ลดจากปีก่อน ส่วนระดับท้องถิ่น เกือบ 500 อปท. "สอบตก" เผย จัดงบค่าปลูกจิตสํานึกคน มท. ปีหน้ากว่า 59.3 ล้าน
วันนี้ (20 ส.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2568 แจ้งผู้บริหารระดับสูง
พบว่า ภาพรวมผลการประเมินรายกระทรวง มท. ได้อันดับที่ 2 จาก 20 กระทรวง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 96.02 คะแนน
"เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.89 คะแนน โดยกรมและ รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยงาน 14 หน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้คะแนน 92.13 คะแนน)"
หน่วยงานในสังกัด มท. 14 หน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 96.02 คะแนน แบ่งเป็น ส่วนราชการระดับกรม 7 หน่วยงาน
โดย กรมพัฒนาชุมชน (พช.) ได้อันดับที่ 1 ได้ 99.40 คะแนน อยู่ในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” รัฐวิสาหกิจ 6 หน่วยงาน กปน. ได้อันดับที่ 1 ได้ 98.66 คะแนน อยู่ในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม”
"กรมพัฒนาชุมชน (พช.) ได้อันดับที่ 1 "ผ่านดีเยี่ยม" เช่นเดียวกับ การประปานครหลวง ที่ได้อันดับที่ 2 ขณะที่ กรมการปกครอง ซึ่งได้รับผลการประเมิน อันดับ 1 ถึง 5 ปี ติดต่อกัน (2563-2567) ได้อันดับที่ 3 อยู่ในระดับ "ผ่านดี"
จังหวัด (เฉพาะราชการส่วนภูมิภาค) 76 จังหวัด ได้คะแนนเฉลี่ย 95.53 คะแนน ผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัด โดยจังหวัดบึงกาฬ ได้อันดับที่ 1 ได้คะแนน 99.75 คะแนน อยู่ในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่าน 75 จังหวัด ไม่ผ่าน 1 จังหวัด)
"ปี 2568 คะแนนจังหวัด จ.นครพนม ได้คะแนน 85.82 ปี 2567 ได้คะแนน 98.42 ติดลบ 12.60"
จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค และ อปท. ในพื้นที่) ผ่านเกณฑ์ 21 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 27.63 ของจังหวัดทั้งหมด (หน่วยงานในจังหวัดมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน ทุกหน่วยงาน) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่าน 19 จังหวัด)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จํานวน 7,838 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 7,363 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.94 ที่ผ่านเกณฑ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านเกณฑ์ 7,267 แห่ง)
สำหรับผลการประเมิน หน่วยงาน "กรมการพัฒนาชุมชน" คะแนนปี 2567 ได้ 95.20 คะแนน ปี 2568 ได้ 99.40 เพิ่ม 4.20 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดีเยี่ยม"
"การประปานครหลวง" คะแนนปี 2567 ได้ 98.84 คะแนน ปี 2568 ได้ 98.66 ลด 0.18 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดีเยี่ยม"
"กรมการปกครอง" คะแนนปี 2567 ได้ 97.63 คะแนน ปี 2568 ได้ 98.34 เพิ่ม 0.71 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดี"
"การไฟฟ้านครหลวง" คะแนนปี 2567 ได้ 97.05 คะแนน ปี 2568 ได้ 98.14 เพิ่ม 1.09 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดีเยี่ยม"
"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" คะแนนปี 2567 ได้ 95.58 คะแนน ปี 2568 ได้ 97.75 เพิ่ม 2.17 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดี"
"องค์การตลาด" คะแนนปี 2567 ได้ 77.37 คะแนน ปี 2568 ได้ 97.52 เพิ่ม 20.15 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดี"
"การประปาส่วนภูมิภาค" คะแนนปี 2567 ได้ 96.20 คะแนน ปี 2568 ได้ 97.45 เพิ่ม 1.25 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดี"
"สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย" คะแนนปี 2567 ได้ 94.74 คะแนน ปี 2568 ได้ 97.45 เพิ่ม 2.71 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดี"
"กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" คะแนนปี 2567 ได้ 84.73 คะแนน ปี 2568 ได้ 96.38 เพิ่ม 11.65 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดี"
"กรมโยธาธิการและผังเมือง" คะแนนปี 2567 ได้ 89.99 คะแนน ปี 2568 ได้ 96.28 เพิ่ม 6.29 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดี"
"กรมที่ดิน" คะแนนปี 2567 ได้ 88.56 คะแนน ปี 2568 ได้ 94.22 เพิ่ม 5.66 ระดับผลการประเมิน "ผ่าน"
"องค์การจัดการน้ำเสีย" คะแนนปี 2567 ได้ 95.11 คะแนน ปี 2568 ได้ 93.68 ลด 1.43 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดี"
"กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" คะแนนปี 2567 ได้ 95.09 คะแนน ปี 2568 ได้ 93.54 ลด 1.55 ระดับผลการประเมิน "ผ่าน"
"กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่" คะแนนปี 2567 ได้ 83.78 คะแนน ปี 2568 ได้ 85.41 เพิ่ม 1.63 ระดับผลการประเมิน "ผ่าน"
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ยังรายงานว่า แผนปีงบประมาณ 2569 ตามโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสํานึกฯ 35.1762 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชนในระดับจังหวัด 18.5336 ล้านบาท
เช่น โครงการยกระดับคะแนน ITA ของจังหวัด ใน 76 จังหวัด
รวมถึง โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ไขปัญหา การทุจริตของจังหวัด ใน 76 จังหวัด และค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรมฯ 5.7828 ล้านบาท.