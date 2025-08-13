GWM โตพุ่ง 96% ใน 7 เดือนแรก ดัน TANK 300 DIESEL สร้างกระแสแรงทั่วไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) เดินหน้าสู่การเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงาน (All Powertrains) ตอบโจทย์การใช้งานครบทุกมิติ (All Scenarios) และเข้าถึงทุกกลุ่มผู้ใช้ (All Users) ล่าสุด ประกาศความสำเร็จด้วยยอดขายรวม 8,804 คัน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 4,490 คันในช่วงเดียวกันของปี 2567 คิดเป็นอัตราเติบโตสูงถึง 96% สะท้อนความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคไทยมีต่อแบรนด์และบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนถึงหลังการขาย
แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากกระแสตอบรับร้อนแรงของ NEW GWM TANK 300 DIESEL รถ SUV ทรง Boxy เปิดตัวเมื่อต้นปี 2568 โดดเด่นด้วยดีไซน์แข็งแกร่ง เอกลักษณ์เฉพาะ สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซล 2.4T เจนเนอเรชันใหม่ และเทคโนโลยีทันสมัย ตอบสนองทั้งการขับขี่ในเมืองและลุยทางออฟโรด ส่งผลให้มียอดขายสะสม 3,183 คันในช่วง 7 เดือน และสร้างสถิติยอดขายสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 1,028 คัน จุดกระแส “TANK FEVER” ในตลาด SUV-C และ PPV
สำหรับโครงสร้างยอดขายรวมของ GWM ในช่วงมกราคม–กรกฎาคม 2568 แบ่งเป็น GWM ORA 4,218 คัน (48%), GWM TANK 3,473 คัน (39%) และ GWM HAVAL 1,103 คัน (13%) โดย ORA Good Cat ยังคงเป็นรุ่นเรือธงด้วยยอดขาย 3,573 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 175% ตามด้วย TANK 300 DIESEL และซีดานไฟฟ้าสปอร์ต ORA 07 ที่ทำยอดขาย 645 คัน
GWM ยืนยันจะเดินหน้ากลยุทธ์เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centric) ควบคู่ยกระดับบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในตลาดไทยระยะยาว