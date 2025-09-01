GWM เอาใจ Gen Z เปิดแคมเปญ “Good Cat, Good Start” ส่วนลด 10% สำหรับนิสิตนักศึกษา

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) เปิดตัวแคมเปญใหม่ “Good Cat, Good Start” เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนิสิตและนักศึกษา ที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าคันแรกในชีวิต ด้วยข้อเสนอพิเศษส่วนลดสูงสุด 10%* เมื่อซื้อ ORA Good Cat เพียงแสดงบัตรนักศึกษา สามารถรับสิทธิ์ได้ทันทีตลอดเดือนกันยายนนี้
ORA Good Cat ถือเป็นรถ EV ที่ผสมผสานทั้งดีไซน์ทันสมัย ฟังก์ชันครบครัน ความปลอดภัยและความคุ้มค่าในระยะยาว เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น PRO ราคา 599,000 บาท, รุ่น ULTRA ราคา 699,000 บาท และรุ่น GT ราคา 829,000 บาท (ราคาก่อนหักส่วนลดพิเศษ)
สำหรับรุ่น PRO และ ULTRA มาพร้อมตัวเลือกสีสันที่หลากหลาย เช่น สี Pistachio Green, สีเบจหลังคาน้ำตาล, สีเขียวหลังคาขาว และสีใหม่อย่าง สีขาวหลังคาดำพร้อมชุดแต่ง Black Package รวมถึงสีฟ้า So Blue ขณะที่รุ่น GT มาในโทนเทาและดำ เสริมลุคสปอร์ตด้วยชุดแต่งสีเหลือง
นอกจากส่วนลด 10%* สำหรับนิสิตนักศึกษาแล้ว GWM ยังจัดเต็มสิทธิพิเศษเพิ่มเติม** ได้แก่ ฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ฟรีฟิล์มกรองแสงลามิน่า มูลค่า 11,900 บาท การรับประกันคุณภาพรถใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร และการรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร
แคมเปญนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ GWM ที่ต้องการผลักดันให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงรถ EV ได้ง่ายขึ้น พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ Gen Z เริ่มต้นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่ทั้งมีสไตล์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม