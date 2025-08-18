มาสด้าจับมือ “อารีมิตร” ทุ่มงบกว่า 100 ล้าน เปิดโชว์รูมมหาสารคาม ยกระดับบริการครอบคลุม 3 จังหวัดอีสาน

มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จับมือกลุ่มอารีมิตร เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานแห่งใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าในพื้นที่มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ภายใต้แนวคิด “Enjoy the Moment with Areemit Mazda” ที่มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การขยายเครือข่ายครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเพียงเพิ่มจำนวนโชว์รูม แต่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างความสะดวกสบายและบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าในภูมิภาคอีสานเหนือ ซึ่งถือเป็นตลาดสำคัญของมาสด้า
โชว์รูมแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 3,600 ตารางเมตร บนถนนนครสวรรค์ ย่านเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมหาสารคาม สามารถรองรับการบริการรถยนต์ได้กว่า 500 คันต่อเดือน อีกทั้งยังใกล้จังหวัดร้อยเอ็ดเพียง 30 กิโลเมตร ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการบริการในพื้นที่โดยรอบ
ด้านนางพิกุล อุตรนคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อารีมิตร มาสด้า จำกัด กล่าวว่า โชว์รูมใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการขายและบริการหลังการขายครบวงจร พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากมาสด้า เซลส์ ประเทศไทย ขณะที่นายณัฐพล อุตรนคร กรรมการผู้จัดการขาย ย้ำว่าลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ พร้อมการรับประกันงานซ่อมและอะไหล่สูงสุด 20,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปีเต็ม
นอกจากสาขามหาสารคาม กลุ่มอารีมิตรยังเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีก 100 ล้านบาท เพื่อเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ในจังหวัดร้อยเอ็ดภายในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ขยายการลงทุนแล้วที่จังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม มุ่งยกระดับโชว์รูมและการบริการในพื้นที่สู่ระดับพรีเมียม พร้อมตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 10%
ในโอกาสเปิดสาขาใหม่ มาสด้า อารีมิตร มอบข้อเสนอพิเศษให้ลูกค้าเมื่อจองรถ รับโชค 2 ต่อ มูลค่ารวม 190,000 บาท และสิทธิพิเศษเมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2568
มาสด้าและกลุ่มอารีมิตรยืนยันความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในทุกมิติ ทั้งการขาย การบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้รถมาสด้าในภาคอีสาน