Forza750 Custom Special Edition ราคา 439,900 บาท โดดเด่นด้วยชุดแต่ง H2C รอบคัน

ฮอนด้า บิ๊กไบค์เอาใจสายสปอร์ตสกู๊ตเตอร์ เปิดตัว Honda Forza750 Custom Special Edition รุ่นคัสตอมพิเศษจากสำนักแต่ง H2C by Honda ภายใต้คอนเซปต์ “Beyond the Sport Tourer” ยกระดับความพรีเมียมด้วยชุดแต่งรอบคันสไตล์สปอร์ตทัวร์ริ่งจำนวน 8 ชิ้น อาทิ บังลมหน้าล้อสีสโมค แผ่นวางเท้า–ที่พักเท้าอลูมิเนียม ฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรก ฝาช่องเติมน้ำมัน รวมถึงแรคหลัง SHAD ที่จับคู่กับกล่องเก็บของ Top Box SHAD ขนาด 59 ลิตร ปรับได้ 3 ระดับ รองรับการใช้งานทั้งสายสปอร์ตและนักเดินทางไกล
ด้านสมรรถนะ Forza750 Custom Special Edition ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 750 ซีซี OHC 4 วาล์ว 2 สูบเรียง ทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch Transmission (DCT) มอบการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลไม่ต้องกำคลัตช์ พร้อมหน้าจอ TFT ขนาด 5 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Honda RoadSync และโหมดการขับขี่ 4 รูปแบบ ได้แก่ Standard, Rain, User และ Sport เสริมด้วยระบบ Cruise Control เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางทั้งใกล้และไกล
Honda Forza750 Custom Special Edition เปิดราคาจำหน่ายแนะนำที่ 439,900 บาท โดยจัดแสดงครั้งแรกที่บูธฮอนด้า (A28) ฮอลล์ 101–104 ภายในงาน Big Motor Sale 2025 ณ ไบเทค บางนา ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2568 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษทั้งในงานและที่โชว์รูม Honda BigWing ทุกสาขาทั่วประเทศ