ลือหนัก! "Forza Horizon 6" จ่อเปิดตัวที่งาน TGS เพราะตีมหลักคือญี่ปุ่น

ภาคล่าสุดของซีรีส์เกมขับรถโอเพ่นเวิลด์ จะย้ายข้ามน้ำทะเลไปสู่ดินแดนใหม่ที่แฟนๆต่างเรียกร้องมากที่สุด
หลังจากที่ ไมโครซอฟต์ ทำเอาสายซิ่งต้องรอคอยเก้อปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปในอีเวนท์งานเกมที่ผ่านมางานแล้วงานเล่า ไม่ยอมประกาศเปิดตัวเกม Forza Horizon 6 สักที แต่จากรายงานล่าสุดดูเหมือนทุกการกระทำของพวกเขาชักเริ่มมีเหตุผลชัดเจนขึ้นมา
ตามการเปิดเผยที่สอดคล้องตรงกันของ 2 แหล่งข่าวที่มีเครดิตค่อนข้างน่าเชื่อถืออย่างเว็บไซต์ Windows Central และบุคคลวงใน NateTheHate โดยทั้งคู่ต่างฟันธงว่าเกม Forza Horizon 6 จะถูกเซตฉากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และมีโอกาสสูงที่มันจะถูกประกาศเปิดตัวภายในงาน Tokyo Game Show 2025 ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
Accurate -- barring any late pivots.
Intent is to announce Forza Horizon 6 at this year's Tokyo Game Show -- which takes place in late September.
The game's setting is Japan -- making TGS an apt venue for reveal.
Before you ask: No. I have not heard of a Switch 2 version. https://t.co/rsvyjqt9MA— NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 24, 2025
อีกหนึ่งหลักฐานสนับสนุนที่บ่งชี้ว่า เกมฟอร์ซ่าภาคใหม่นี้จะไปเยือนแดนอาทิตย์อุทัยนั่นคือ ภาพถ่ายที่ถูกโพสต์ลงโซเชียลมีเดียจากบริษัทผู้นำเข้ารถยนต์สัญชาติออสเตรเลีย Cult & Classic โดยพวกเขาอ้างว่าทีมพัฒนาเกมได้มาเยี่ยมเยือนโชว์รูมของเขาเพื่อเก็บภาพ Kei Car ซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดเล็กจิ๋วที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในญี่ปุ่น ก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะถูกสั่งลบไป
สำหรับดินแดนปลาดิบนั้น ถือเป็นภูมิประเทศที่เหล่าแฟนคลับซีรีส์เกมฟอร์ซ่าโหวตต้องการอยากเล่นมากเป็นอันดับต้นๆ ด้วยมนต์เสน่ห์และวัฒนธรรมการแข่งขันรถที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทั้งถนนดริฟต์ลงเขา เส้นทางด่วน และสีสันยามค่ำคืน ถึงแม้ขนาดพื้นที่ใช้สอยจะไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลมากนัก แต่คนเล่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงมันก็ดีกว่าฉากวิวโล่งร้างว่างเปล่าสองข้างทางใน เม็กซิโก
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
operationsports
