เปิดตัว "Swords of Legends" แอ็คชั่นอาร์พี(จีน) โลกวิญญาณ

อีกหนึ่งผลงานเกมที่ได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมจีนโบราณ เมื่อผู้เล่นต้องรับบทเป็นผู้คุมกฎคอยชี้ทางสว่างแก่เหล่าผีเร่ร่อน
ค่ายตัวแทนจัดจำหน่าย Wangyuan Shengtang ร่วมกับทีมพัฒนา Aurogon Shanghai ออกมาประกาศเผยโฉม Swords of Legends (หรือในชื่อเดิม Gujian 4) ผลงานเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีซิงเกิลเพลย์เยอร์ Unreal Engine 5 โลกเร้นลับหลังความตาย ที่เตรียมแผนวางจำหน่ายลงให้เล่นกันบนทั้งเครื่องพีซีและคอนโซล
เกมนี้จะบอกเล่าการผจญภัยของตัวละครเอกในฐานะ Underworld Enforcer หรือผู้พิทักษ์โลกวิญญาณ ผู้มีหน้าที่เดินทางข้ามภพไปมาระหว่างโลกคนเป็นและคนตายเพื่อคอยชี้นำทางแก่เหล่าดวงวิญญาณทุกตนที่หลงทาง ซึ่งแน่นอนว่าบอสผีเร่ร่อนเหล่านี้แต่ละตนต่างก็มีประวัติปูมหลัง ความเศร้าโศกเสียใจ และสิ่งยึดติดแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงต้องงัดหลากกลยุทธ์วิธีมากำราบพวกมัน
ทุกสิ่งที่เห็นภายในเกมล้วนได้รับอิทธิพลมาจากตำนานเรื่องเล่าของจีน โดยจากเทรลเลอร์ตัวอย่างเราจะได้เห็นยมบาล "หัววัว" (Ox-Head) และ "หน้าม้า" (Horse-Face) ที่ผู้เล่นสามารถอัญเชิญพวกเขาให้มาร่วมด้วยช่วยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ได้ ผ่านระบบ Soul Capturing และ Summon ที่ถือเป็นกลไกแมคคานิคหลักของเกม
เกม "Swords of Legends" จะบอกเล่าเรื่องสไตล์ภาพยนตร์ พร้อมกับมีไซด์เควสต์และพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้เล่นได้เดินสำรวจ แต่ทางทีมผู้สร้างย้ำกำชับว่ามันจะไม่กว้างใหญ่ระดับเกมโอเพ่นเวิลด์ แถมความยากก็ไม่ได้โหดร้ายทารุณแบบเกมโซลไลค์ เพราะพวกเขาต้องการให้ผู้เล่นทุกระดับชั้นรู้สึกสนุกไปกับมันได้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*