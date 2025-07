"เคท เบคคินเซล" เปิดใจหลังแฟน ๆ ทักดูผอมจนน่าห่วง! ยอมรับเผชิญ "ช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต"

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เบคคินเซลได้โพสต์ภาพตนเองในชุดบิกินีหลายรูปลงในอินสตาแกรม (ซึ่งปัจจุบันลบไปแล้ว) ก่อนจะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “ที่รัก...ฉันคิดว่าคุณมีปัญหาจริง ๆ นะ!!! คุณดูไม่ดีเลย คิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ”นักแสดงสาวตอบกลับว่า “ใช่ค่ะ ฉันกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต ร่างกายมันจดจำทุกอย่างไว้”โดยเธออ้างอิงถึงหนังสือชื่อดังเรื่อง The Body Keeps the Score ของ Bessel van der Kolk ที่พูดถึงผลกระทบของบาดแผลทางใจต่อสมองและร่างกายในคลิปวิดีโอที่เธอโพสต์ยังเผยให้เห็นรูปร่างที่ผอมบาง ขณะเดินเล่นกับสุนัข สวมกางเกงยีนส์สั้นเอวต่ำ บู๊ทหนังดำ และบิกินีท็อปสีดำในแคปชั่นโพสต์เดียวกัน เธอยังบอกเป็นนัยถึงความทุกข์ใจ โดยโพสต์ภาพกับลูกสาววัย 26 ปี ลิลี่ โม ชีน และเขียนว่า “ทริปกับสาว ๆ ของฉัน ภาพพวกนี้ไม่ได้สะท้อนความจริงของชีวิตตอนนี้เลย แต่เป็นช่วงพักเล็ก ๆ ที่มีค่ามากจากเรื่องอื่น ๆ ซึ่งฉันรู้สึกขอบคุณจริง ๆ x”แม้จะมีหลายคนกังวลเรื่องรูปร่าง แต่ก็มีแฟนคลับบางส่วนออกมาเรียกร้องว่า “เราหยุดพูดเรื่องน้ำหนักเธอกันเถอะ เพราะเราไม่รู้เลยว่าเธอกำลังเจอกับอะไร คุณยังคงสวยเสมอ และทำให้ฉันนึกถึงออเดรย์ เฮปเบิร์นเลย” อีกรายก็ให้กำลังใจว่า “จะรักและเคารพคุณตลอดไปนะ เคท หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็ววัน ”ที่ผ่านมา เบคคินเซลต้องตอบโต้คนที่แสดงความเห็นเชิงวิจารณ์เรื่องน้ำหนักอยู่บ่อยครั้ง ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม ในโพสต์ที่เธอลบไปแล้ว มีคนเขียนว่า “ไม่ได้อยากวิจารณ์นะ แต่คิดว่าคุณผอมไปมากจริง ๆ ช่วงนี้”เธอตอบกลับอย่างเผ็ดร้อนว่า “ถ้าไม่ใช่การวิจารณ์ มันก็คือความเห็นเชิงจิกกัดที่ไม่จำเป็นเลยจากคนที่ฉันไม่รู้จัก และไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันเลย ครั้งหน้าถ้าอยากพูดเรื่องรูปร่างใคร แนะนำให้เก็บไว้กับตัวเองจะดีกว่า”ปีที่แล้ว เบคคินเซลต้องเข้าโรงพยาบาลจากอาการลึกลับที่ภายหลังเธอเปิดเผยว่าเป็นเพราะมีรูโหว่ในหลอดอาหาร (esophagus) เธอยังเล่าว่า น้ำหนักที่ลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากความเครียดและความเศร้าจากการสูญเสียรอย แบตเตอร์สบี (Roy Battersby) พ่อเลี้ยงของเธอ และแม่ที่กำลังต่อสู้กับมะเร็งระยะที่ 4“ฉันน้ำหนักลดลงไปมากเพราะความเครียดและความโศกเศร้า รวดเร็วมากจริง ๆ” เธอเคยตอบกลับคนที่ตั้งคำถาม