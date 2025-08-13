"Crimson Desert" ขอเลื่อนขายออกไปหนึ่งไตรมาส

ผลงานแอ็คชั่นโอเพ่นเวิลด์ฟอร์มยักษ์ของค่าย Pearl Abyss ไม่สามารถวางจำหน่ายได้ทันในช่วงปลายปีนี้ตามคำสัญญา
Pearl Abyss ออกมาประกาศข่าวร้ายแก่เหล่าแฟนๆที่เฝ้ารอสัมผัสเกม Crimson Desert เนื่องจากปัจจุบันตัวเกมดังกล่าวได้ถูกทีมพัฒนาดีเลย์เลื่อนขายออกไปจากกำหนดเดิมในช่วงปลายปี 2025 เปลี่ยนวันเวลาใหม่ไปออกในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) ของปี 2026 แทน
"กำหนดวันขายของ Crimson Desert ซึ่งเป็นเกมคอนโซลสเกลใหญ่ระดับ AAA ตัวแรกของเรานั้น มันได้ถูกเลื่อนออกไปหนึ่งไตรมาสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สืบเนื่องจากขั้นตอนการประสานงานร่วมมือกับพันธมิตร งานให้เสียงพากย์ การยื่นขออนุญาตจำหน่ายบนคอนโซล และกระบวนการเตรียมพร้อมวางขายอื่นๆ มันได้กินระยะเวลานานเกินกว่าที่ทางเราคาดไว้ เราจึงต้องกราบขออภัยสำหรับการผิดสัญญาไปจากกำหนดเดิม โปรดเข้าใจด้วยว่านี่เป็นการตัดสินใจด้านกลยุทธ์เพื่อรับประกันความสำเร็จของตัวเกม"
"โดยกำหนดวางจำหน่ายใหม่ถูกยืนยันภายในแล้วว่าจะเป็นช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 ส่วนวันขายที่ชัดเจนแน่นอนทางเราจะประกาศเปิดเผยให้ทราบภายหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสมอิงตามดุลพินิจทางธุรกิจ เราขอบคุณในความสนใจติดตามของพวกคุณและจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าเดิมต่อๆไป"
เกม Crimson Desert จะถูกสร้างเป็นเกมออฟไลน์ซิงเกิลเพลย์เยอร์ โดยมีแผนพัฒนาลงให้เล่นกันบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC ซึ่งงานเกมที่ยังเหลืออยู่ในปีนี้ทั้ง Gamescom, PAX West และ Tokyo Game Show ตัวเกมก็จะไปโผล่เข้าร่วมมันหมดทุกงาน
