“เดโก้” แบรนด์ไทยยกทัพมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 8 รุ่น โชว์ในงาน Big Motor Sale 2025 โปรโมชั่นพิเศษ แบรนด์ไทย มั่นใจคุณภาพ

เดโก้ (DECO) แบรนด์ไทยผู้ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ ยกทัพมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 8 รุ่น เข้าร่วมงาน Big Motor Sale 2025 ระหว่างวันที่ 22–31 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มาพร้อมสิทธิประโยชน์จากโครงการรัฐฯ EV 3.0 ส่วนลดทันที 18,000 บาท และโปรโมชั่นพิเศษ ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย พร้อมของแถมมากมาย
8 รุ่นยอดนิยมที่นำมาโชว์ ได้แก่ HANNAH, SOFIA, LUCIANO, SUSU, SUPER ACE, DOUBLE ACE, G-FIVE และ TAITAN โดยมี HANNAH และ SUPER ACE เป็นรุ่นเรือธงที่ได้รับความนิยมสูงสุด เดโก้ตั้งเป้าทำยอดขายภายในงานไม่ต่ำกว่า 500 คัน
กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า เดโก้ คือ แบรนด์ไทยแท้ ที่สร้างขึ้นเพื่อคนไทยและตลาดไทยโดยเฉพาะ เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยเรียนที่ต้องการความคล่องตัว คนทำงานที่เน้นความสะดวกสบาย ไปจนถึงผู้ประกอบการที่ต้องการความคุ้มค่าและการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยแต่ละรุ่นได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยและคุณภาพ เดโก้ลงทุนในโรงงานผลิตครบวงจร ทั้งแบตเตอรี่ โครงสร้าง และตัวรถ รองรับการผลิตได้ถึง 200,000 คันต่อปี โดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ทนทาน และใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทุกคน
ปีนี้ โรงงานแห่งใหม่ของเดโก้ ที่ย้ายฐานการผลิตมา ได้ดำเนินงานครบรอบ 2 ปีเต็ม ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมั่นคงและความพร้อมของเรา ในการรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ เรายังเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่อีกกว่า 5 รุ่น ในไตรมาส 4 และยกระดับรุ่นปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ และการเชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัล
นอกจากสินค้าแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับ บริการหลังการขาย โดยขยายเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย และศูนย์บริการไปยังทุกจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกและมั่นใจ รวมถึงความร่วมมือกับสถาบันการเงินในการสนับสนุนสินเชื่อ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น
และในวันนี้ ผมอยากเชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมาลองใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพราะนอกจากจะช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับรถใช้น้ำมันแล้ว ยังช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าคือก้าวเล็ก ๆ ของผู้ใช้ แต่เป็นก้าวใหญ่ของสังคมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน”