“แอคคอร์ด อี:เอชอีวี ใหม่” เริ่มต้น 1.479 ล้านบาท เพิ่มฟีเจอร์ความปลอดภัย

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเปิดตัว ฮอนด้า แอคคอร์ด อี:เอชอีวี ใหม่ รถซีดานไฮบริดพรีเมียม ที่มาพร้อมการอัปเกรดฟีเจอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความคุ้มค่าให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยติดตั้งระบบ Blind Spot Information (BSI) หรือระบบเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง และ Cross Traffic Monitor (CTM) หรือระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย ครบทุกเกรดทุกรุ่นย่อย
นอกจากนี้ แอคคอร์ด อี:เอชอีวี ใหม่ ยังได้รับการปรับโฉมในทุกรุ่นย่อยให้มีความสปอร์ตและหรูหรายิ่งขึ้น อาทิ กันชนล่างด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังสีเดียวกับตัวรถ แถบตกแต่งมุมไฟหน้าแบบสีใสและสีดำ กรอบไฟหน้าสีเดียวกับตัวรถ และล้ออัลลอยใหม่ โดยในรุ่น e:HEV E เปลี่ยนเป็นล้อ Gloss Black ขนาด 17 นิ้ว ขณะที่รุ่น e:HEV RS ได้เพิ่มช่องดักอากาศข้างกันชนสีดำ เพื่อเสริมบุคลิกสปอร์ต
ฮอนด้ายังได้ประกาศราคาจำหน่ายใหม่ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้ง 3 รุ่นย่อย ได้แก่
-รุ่น e:HEV E ราคา 1,479,000 บาท
-รุ่น e:HEV EL ราคา 1,599,000 บาท
-รุ่น e:HEV RS ราคา 1,729,000 บาท
ลูกค้าที่จอง ฮอนด้า แอคคอร์ด อี:เอชอีวี ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 30 กันยายน 2568 และรับรถภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 จะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.99% พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือเลือกรับดอกเบี้ย 1.99% พร้อมแพ็กเกจ Honda Exclusive Care ดูแลรถ 5 ปีเต็ม
ฮอนด้าเชิญชวนลูกค้าสัมผัสและทดลองขับ แอคคอร์ด อี:เอชอีวี ใหม่ ได้ที่งาน BIG MOTOR SALE 2025 ระหว่างวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2568 ณ บูทฮอนด้า (A27) ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ