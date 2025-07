I-Motor จับมือ Asahi Denso ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวคันเร่งอัจฉริยะครั้งแรกในไทย ยกระดับ EV Bike สัญชาติไทย เสริมความปลอดภัยทุกการขับขี่ คาดวางจำหน่ายปีหน้า

ตลาด EV คึกคัก บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอันดับ 1 ของไทย ภายใต้แบรนด์ I-Motor (ไอ-มอเตอร์) ปรับเกมรุกตลาด EV Bike จับมือพันธมิตรระดับโลก Asahi Denso (อาซาฮี เดนโซ่) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวนวัตกรรม “คันเร่งอัจฉริยะ (Smart Throttle)” ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “New Era of Electric Motorcycle Technology” ยกระดับประสบการณ์การขับขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กระตุ้นตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในไทยโตอย่างต่อเนื่อง คาดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการปี 2569นายปรีชา ประเสริฐถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ไทย I-Motor เชื่อมั่นว่า “ความปลอดภัย” คือหัวใจสำคัญของการพัฒนายานยนต์ ด้วยแนวคิดนี้จึงร่วมมือกับ Asahi Denso บริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้านการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนควบคุมสำหรับยานยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีระบบควบคุม (Control Systems) สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เปิดตัวนวัตกรรม “คันเร่งอัจฉริยะ (Smart Throttle)” ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “New Era of Electric Motorcycle Technology” โดยความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และผลักดันคุณภาพของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง“นวัตกรรม คันเร่งอัจฉริยะ (Smart Throttle)” เป็นแนวทางใหม่ในการออกแบบ HMI หรือ อินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร” โดยผสานเทคโนโลยี APS (เซนเซอร์ตำแหน่งของคันเร่ง) ช่วยลดความเมื่อยล้าของข้อมือ โดยนำระบบคันเร่งแบบคันโยกด้วยนิ้วโป้ง (Thumb Throttle) มาใช้แทนการบิดแฮนด์แบบดั้งเดิม ช่วยให้ผู้ขับควบคุมความเร็วได้ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพียงใช้นิ้วโป้งกดคันโยกที่อยู่ใต้แฮนด์ขวา ซึ่งมี 2 แบบ คือ คันโยกแบบหมุน และ คันโยกแบบสไลด์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเมืองหรือการเดินทางระยะไกล โดยแฮนด์ฝั่งขวายังมาพร้อมฟังก์ชันควบคุมครบครัน เช่น ปุ่มสลับโหมดการขับขี่ระหว่าง ECO และ PWR, ปุ่มเปิด/ปิดระบบไฟฟ้า, และ สวิตช์ Reset เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน นอกจากนี้บริษัทยังได้ออกแบบแฮนด์จับรุ่นใหม่ให้กระชับมือยิ่งขึ้น เพื่อรองรับสรีระผู้ขับขี่และลดความเหนื่อยล้าจากการขับขี่ระยะทางไกล ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งหมดนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ I-Motor ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่คือการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานในทุกมิติ โดยคาดว่ารถมอเตอร์ไฟฟ้านวัตกรรมคันเร่งอัจฉริยะ จะสามารถวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้ปีหน้า ทั้งนี้ปัจจุบันมีจำหน่ายทั้ง 2 รุ่น คือ THUNDER และ VAPOR ราคาเริ่มต้นที่ 57,000 บาท โดยปีนี้ 2568 ตั้งเป้าขาย 2,400 คัน ทั่วประเทศ”อย่างไรก็ตามเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากแรงสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ การขยายตัวของสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV Charging Station) และการใช้งานในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Food Delivery บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดย นายปรีชา ระบุว่า เราจะรุกเข้าตลาดมอเตอร์ไซค์น้ำมันซึ่งเป็นตลาดดั้งเดิมเพื่อตอบสนองกับ นโยบายของภาครัฐที่มีการตั้งเป้า Carbon Neutrality ไว้ และจะมีความร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดสังคมมอเตอร์ไซค์ EV โดย I-Motor จะมีการวางจุดบริการชาร์จไฟ I-Charger กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค โดยเริ่มต้นจากร้านผู้แทนจำหน่าย และขยายออกไปตามสถานที่ยุทธศาสตร์เรื่อยไปจนครอบคลุมการใช้งานของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ I-Motor ในอนาคต โดยปัจจุบันไอ-มอเตอร์มีโชว์รูมทั้งสิ้น 54 ดีลเลอร์ใน 29 จังหวัด รวมถึงในไตรมาส 4 ของปีนี้มีแผนการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อีกด้วยสำหรับช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มีแผนกระตุ้นยอดขายผ่านการออกบูทในงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ อย่างต่อเนื่องรวม 5 งาน ได้แก่1. Mini motor show 2025 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 25682. 2025 Krungsri Auto Ultimate Test Drive & Ride ระหว่างวันที่ 16 ถึง 17 สิงหาคม 25683. Big Motor Sale 2025 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 22 ถึง 31 สิงหาคม 25684. Thai-China Cooperation EXPO 2025 ณ Challenger Hall เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 5 สิงหาคม 25685. I-Motor’s Dealer Business Trip to Japan Mobility Show 2025 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2568สนใจสามารถติดต่อผู้แทนจำหน่าย I-Motor เพื่อทดลองขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ และติดตามข้อมูล รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.imotorthailand.com หรือ Facebook : I-Motor Thailand และ ฝ่ายขาย โทร. 064-494 9129