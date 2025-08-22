xs
มิตซูบิชิ ขนทัพรถหลากหลายรุ่นเข้าร่วมงาน BIG MOTOR SALE 2025

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำทัพยนตรกรรมหลากหลายรุ่นเข้าร่วมงาน BIG MOTOR SALE 2025 ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ชูไฮไลต์ ออล-นิว มิตซูบิชิ เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี ภายใต้แนวคิด “Xperience the Force” ที่มอบทั้งความสนุก เร้าใจ และความมั่นใจในทุกเส้นทาง


ออล-นิว เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี มาพร้อมเทคโนโลยีฟูลไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ ภายใต้แนวคิด MITSUBISHI e:MOTION ประกอบด้วย 3 ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ ระบบขับเคลื่อนไฮบริดรุ่นล่าสุด, โหมดการขับขี่ 7 รูปแบบ (7 Drive Mode) และระบบ Active Yaw Control (AYC) ช่วยควบคุมสมดุลขณะเข้าโค้ง เติมเต็มสมรรถนะและความปลอดภัย ขณะเดียวกันยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยดีไซน์ห้องโดยสารที่ทันสมัยและฟังก์ชันครบครัน


อีกหนึ่งความพิเศษคือ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ เอชอีวี และ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี เพลย์ รุ่นพิเศษจำนวนจำกัด ที่โดดเด่นด้วยชุดแต่งสปอร์ตพรีเมียมสีดำรอบคัน พร้อมเทคโนโลยีไฮบริดและระบบความปลอดภัยทันสมัย ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่ชื่นชอบความทันสมัยและความแอ็กทีฟ


เรียวอิจิ อินาบะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ทุกรุ่นที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ ล้วนสะท้อนถึง Mitsubishi Motors-ness ที่เน้นสมรรถนะ ความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะออล-นิว เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีตั้งแต่เปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์มิตซูบิชิ”


สำหรับข้อเสนอสุดพิเศษในงาน ได้แก่

-ออล-นิว เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พร้อมบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาท
-เอ็กซ์แพนเดอร์ เอชอีวี และ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี ส่วนลดพิเศษ 100,000 บาท
-เอ็กซ์แพนเดอร์ เอชอีวี เพลย์ รับเพิ่มบัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาท
-ลูกค้ามิตซูบิชิ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่านแคมเปญ M-Drive


ผู้สนใจสามารถชมและทดลองขับยนตรกรรมมิตซูบิชิ พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย ได้ที่บูธมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย หมายเลข A18 ฮอลล์ EH 101–104 งาน BIG MOTOR SALE 2025





