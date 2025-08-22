xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้ว งานขายรถกลางปี “BIG MOTOR SALE 2025” รถลดราคาถูกมีให้ช้อป 22–31 ส.ค. ที่ไบเทค บางนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด ประกาศจัดงานมหกรรมยานยนต์และมอเตอร์ไซค์ “BIG MOTOR SALE 2025” ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “เราจะยกโชว์รูม มาขายที่นี่” ระหว่างวันที่ 22–31 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยปีนี้ยังคงชูจุดขายเรื่องการยกทัพค่ายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมครบครัน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและสร้างบรรยากาศการซื้อขายให้คึกคักกลางปี


นายจรวย ขันมณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป และประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน BIG MOTOR SALE 2025 เปิดเผยว่า งานปีนี้นอกจากจะเป็นการฉลองวาระครบรอบ 12 ปีแล้ว ยังได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรอย่าง บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ผู้จัดงาน “บางกอก ออโต้ ซาลอน” เพื่อนำสองงานใหญ่ด้านยานยนต์มาจัดต่อเนื่องกัน ผู้เข้าชมจึงได้สัมผัสทั้งการเลือกซื้อรถใหม่หลากหลายเซกเมนต์ และการช้อปปิ้งอุปกรณ์ตกแต่งรถครบวงจรในเวลาเดียว


สำหรับไฮไลท์ปีนี้ มีค่ายรถยนต์เข้าร่วมมากกว่า 20 แบรนด์ชั้นนำ อาทิ AION, MERCEDES-BENZ, BMW, BYD, FORD, HONDA, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, PORSCHE, TOYOTA, VOLVO, XPENG, ZEEKR รวมถึงแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชั้นนำ เช่น BENELLI, BMW, HARLEY-DAVIDSON, HONDA, ROYAL ENFIELD, SUZUKI, TRIUMPH และ YAMAHA ตลอดจนผู้นำเข้าอิสระ รถมือสองพรีเมียม และสินค้าเกี่ยวเนื่องด้านยานยนต์อีกมากมาย


นอกจากนี้ยังมีความบันเทิงพิเศษตลอดงานกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ บอย พีซเมคเกอร์, ป๊อบ ปองกูล, ยูกิ ไหทองคำ, วงเก็ทสึโนว่า และ วงสุนทราภรณ์ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการเลือกซื้อรถของผู้เข้าชม

งาน BIG MOTOR SALE 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–31 สิงหาคม 2568 ณ ฮอลล์ 101–104 ไบเทค บางนา ส่วนงาน “บางกอก ออโต้ ซาลอน 2025” จัดวันที่ 27–31 สิงหาคม ณ ฮอลล์ 100 เปิดให้เข้าชมวันธรรมดาเวลา 12.00–21.00 น. และวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 11.00–21.00 น. โดยผู้พิการ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และเด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าชมฟรี พร้อมเปิดรับสัตว์เลี้ยงในรถเข็น

















เปิดแล้ว งานขายรถกลางปี “BIG MOTOR SALE 2025” รถลดราคาถูกมีให้ช้อป 22–31 ส.ค. ที่ไบเทค บางนา
เปิดแล้ว งานขายรถกลางปี “BIG MOTOR SALE 2025” รถลดราคาถูกมีให้ช้อป 22–31 ส.ค. ที่ไบเทค บางนา
เปิดแล้ว งานขายรถกลางปี “BIG MOTOR SALE 2025” รถลดราคาถูกมีให้ช้อป 22–31 ส.ค. ที่ไบเทค บางนา
เปิดแล้ว งานขายรถกลางปี “BIG MOTOR SALE 2025” รถลดราคาถูกมีให้ช้อป 22–31 ส.ค. ที่ไบเทค บางนา
เปิดแล้ว งานขายรถกลางปี “BIG MOTOR SALE 2025” รถลดราคาถูกมีให้ช้อป 22–31 ส.ค. ที่ไบเทค บางนา
+7
กำลังโหลดความคิดเห็น