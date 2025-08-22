เปิดแล้ว งานขายรถกลางปี “BIG MOTOR SALE 2025” รถลดราคาถูกมีให้ช้อป 22–31 ส.ค. ที่ไบเทค บางนา

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด ประกาศจัดงานมหกรรมยานยนต์และมอเตอร์ไซค์ “BIG MOTOR SALE 2025” ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “เราจะยกโชว์รูม มาขายที่นี่” ระหว่างวันที่ 22–31 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยปีนี้ยังคงชูจุดขายเรื่องการยกทัพค่ายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมครบครัน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและสร้างบรรยากาศการซื้อขายให้คึกคักกลางปี
นายจรวย ขันมณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป และประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน BIG MOTOR SALE 2025 เปิดเผยว่า งานปีนี้นอกจากจะเป็นการฉลองวาระครบรอบ 12 ปีแล้ว ยังได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรอย่าง บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ผู้จัดงาน “บางกอก ออโต้ ซาลอน” เพื่อนำสองงานใหญ่ด้านยานยนต์มาจัดต่อเนื่องกัน ผู้เข้าชมจึงได้สัมผัสทั้งการเลือกซื้อรถใหม่หลากหลายเซกเมนต์ และการช้อปปิ้งอุปกรณ์ตกแต่งรถครบวงจรในเวลาเดียว
สำหรับไฮไลท์ปีนี้ มีค่ายรถยนต์เข้าร่วมมากกว่า 20 แบรนด์ชั้นนำ อาทิ AION, MERCEDES-BENZ, BMW, BYD, FORD, HONDA, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, PORSCHE, TOYOTA, VOLVO, XPENG, ZEEKR รวมถึงแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชั้นนำ เช่น BENELLI, BMW, HARLEY-DAVIDSON, HONDA, ROYAL ENFIELD, SUZUKI, TRIUMPH และ YAMAHA ตลอดจนผู้นำเข้าอิสระ รถมือสองพรีเมียม และสินค้าเกี่ยวเนื่องด้านยานยนต์อีกมากมาย
นอกจากนี้ยังมีความบันเทิงพิเศษตลอดงานกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ บอย พีซเมคเกอร์, ป๊อบ ปองกูล, ยูกิ ไหทองคำ, วงเก็ทสึโนว่า และ วงสุนทราภรณ์ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการเลือกซื้อรถของผู้เข้าชม
งาน BIG MOTOR SALE 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–31 สิงหาคม 2568 ณ ฮอลล์ 101–104 ไบเทค บางนา ส่วนงาน “บางกอก ออโต้ ซาลอน 2025” จัดวันที่ 27–31 สิงหาคม ณ ฮอลล์ 100 เปิดให้เข้าชมวันธรรมดาเวลา 12.00–21.00 น. และวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 11.00–21.00 น. โดยผู้พิการ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และเด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าชมฟรี พร้อมเปิดรับสัตว์เลี้ยงในรถเข็น