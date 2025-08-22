xs
“ยิ่งฟังยิ่งคุ้น… บอย พีซเมคเกอร์ โพสต์ถาม ‘จะเคลมว่าเป็นของเค้าอีกมั้ย?’ ชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เรียกร้องให้เก็บค่าลิขสิทธิ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยิ่งฟังยิ่งคุ้นหู!? ล่าสุด บอย อนุวัฒน์ หรือ บอย พีซเมคเกอร์ ได้โพสต์เพลงที่ทำนองยิ่งฟังยิ่งเหมือนเพลง ส่วนเกิน ของตัวเองที่แต่งเอง ร้องเอง แต่กลับถูกเอาไปแต่งเนื้อเพลงใหม่ แต่ทำนองฟังแล้วรู้เลย

“เพลงคุ้นหูมาก คุ้นๆว่าผมเเต่งเองทั้งเนื้อร้องและทำนอง เค้าจะเคลมว่าเป็นของเค้าอีกมั้ย? ”
#ส่วนเกิน #บอยพีซเมคเกอร์ #boypeacemaker

https://www.facebook.com/share/v/15rXV7GHLT/?mibextid=wwXIfr

งานนี้แฟนเพลงต่างเข้ามาคอมเมนต์สนั่นโซเชียล ฟ้องลิขสิทธิ์เลยครับ , เคลมทุกอย่าง5555 , สำเนียงภาษาไม่ควรเอามาร้องเพลง มันไม่อิน , โดนแล้วคุณบอย 5555 , ทำไมฟังแล้วปวดหัวคะ







