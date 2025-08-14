ฮอนด้าเปิด “The M.O.V.E. by Honda” ศูนย์ประสบการณ์เสมือนจริงครั้งแรกในไทย สัมผัสอนาคตการเดินทาง

บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “The M.O.V.E. by Honda” Immersive Experience Center แห่งแรกในประเทศไทย ใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Sense the Synergy” เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 ที่ EM GLASS ชั้น G ศูนย์การค้า EMSPHERE
ภายในงาน ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสนวัตกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตผ่านประสบการณ์มัลติเซนซอรีครบทั้ง 5 ประสาทสัมผัสใน 5 โซนหลัก ได้แก่
โซนทางเข้าและ Dream Sphere: เช็กอินอินเทอร์แอคทีฟและห้องจัดแสดงภาพ 360 องศา ถ่ายทอดเส้นทางและจิตวิญญาณแห่งความท้าทายของฮอนด้า
-Future Ride: ทดลองขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านเครื่องจำลองอัจฉริยะ ภายใต้ธีม “Expected Life. Unexpected Discoveries.”
-Future Mobility: จำลองการเดินทาง 360 องศาจากกรุงเทพฯ สู่พัทยา สะท้อนวิสัยทัศน์ “New Mobility Ecosystem”
-Future Drive: แสดงวิสัยทัศน์การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า “Thin, Light and Wise” ที่ผสานความยั่งยืน ความปลอดภัย และแรงบันดาลใจ
-The M.O.V.E. Café: ปิดท้ายด้วยประสบการณ์รสชาติที่เชื่อมโยงทั้ง 5 ประสาทสัมผัส ออกแบบโดยเชฟเดช คิ้วคชา
“The M.O.V.E. by Honda” ไม่เพียงเป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีและยานยนต์อนาคต แต่ยังถ่ายทอดจิตวิญญาณแบรนด์สโลแกน “The Power of Dreams – How we move you.” ให้ผู้เข้าชมได้เห็นว่า การเดินทางคือการสร้างคุณค่า ความผูกพัน และความยั่งยืน พร้อมเปิดประสบการณ์ที่เติมเต็มความหมายให้ชีวิต