อีตั้น กรุ๊ป อัดโปรแรงกลางปี “ETON BIG DEAL” ลุยงาน BIG MOTOR SALE 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ETON GROUP (อีตั้น กรุ๊ป) ผู้นำด้านยนตรกรรมนำเข้าระดับพรีเมียมสำหรับครอบครัวและผู้บริหาร พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร นำโดย คุณพีรศุษม์ ตันติยันกุล กรรมการผู้จัดการ และ คุณอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ประกาศลุยงานโชว์ใหญ่ BIG MOTOR SALE 2025 ด้วยการยกโชว์รูมมาไว้ในงาน พร้อมอัดโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปี ภายใต้แคมเปญ “ETON BIG DEAL”


ลูกค้าที่จองรถภายในงาน รับทันทีสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง, ฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี, ฟรีเคลือบแก้วนาน 5 ปี, ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี หรือสามารถเลือกรับเป็น ชุดแต่ง Black Pearl ของแท้จากญี่ปุ่น พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ อีกทั้งยังมีข้อเสนอพิเศษ รถใหม่แลกรถใหม่ เพิ่มมูลค่าสูงสุดถึง 50,000 บาท


กลุ่ม MPV – รถเอนกประสงค์ขนาดใหญ่
-New Alphard 40 Hybrid 2.5 X รุ่นใหม่ล่าสุด ราคาเริ่มต้นเพียง 2.99 ล้านบาท มาพร้อมความกว้างขวาง ประหยัดน้ำมัน และสิทธิพิเศษฟรีฝาท้ายไฟฟ้า
-Alphard Elite Privacy Lounge รุ่นตกแต่งพิเศษ มอบความเหนือระดับด้วยฉากกั้นกระจกปรับขุ่น-ใส ทีวี 27 นิ้ว เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง และโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้
-Toyota Alphard 40 และ Toyota Vellfire 40 ครองความนิยมในกลุ่ม MPV หรู ราคาเริ่มต้นเพียง 3.xx ล้านบาท
-Nissan Elgrand MPV ระดับพรีเมียม ราคาเริ่มต้น 2.xx ล้านบาท (จำนวนจำกัด)


กลุ่ม Mini MPV – รถเอนกประสงค์ขนาดกลาง
-Honda StepWGN ดีไซน์เรียบง่าย ขับขี่คล่องตัว ประหยัดน้ำมันสูงสุด 21.3 กม./ลิตร ราคาเริ่มต้นเพียง 1.xx ล้านบาท หรือผ่อนเพียง 22,xxx บาท/เดือน
-Toyota Noah มินิ MPV สไตล์สปอร์ต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ผ่อนสบายเริ่มต้นเพียง 1x,xxx บาท/เดือน


กลุ่ม SUV – รถยนต์อเนกประสงค์สไตล์สปอร์ต
-LEXUS LX600 SUV พรีเมียมระดับเรือธง ขนาด 7 ที่นั่ง ราคาพิเศษเพียง 12.9 ล้านบาท จากปกติ 14.2 ล้านบาท
-Toyota Crown Sport SUV สปอร์ตหรูเจเนอเรชันใหม่ รับส่วนลดพิเศษทันที 110,000 บาท


อีตั้น กรุ๊ป ย้ำภาพลักษณ์ผู้นำตลาดนำเข้ารถครอบครัวหรู พร้อมบริการหลังการขายที่ครอบคลุม เพื่อมอบความอุ่นใจตลอดการใช้งาน เชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของยนตรกรรมหรูได้แล้ววันนี้ที่งาน BIG MOTOR SALE 2025 ณ ฮอลล์ 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2568





