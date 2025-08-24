โตโยต้า ยกทัพรถครบรุ่น พร้อมแคมเปญ “โปรได้ใจ คุ้มไซส์ BIG” บุก BIG MOTOR SALE 2025

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมงาน BIG MOTOR SALE 2025 ระหว่างวันที่ 22–31 สิงหาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “โปรได้ใจ คุ้มไซส์ BIG” ขนทัพรถยนต์โตโยต้าครบทุกเซกเมนต์ ทั้งรถไฮบริด รถเพื่อการพาณิชย์ และรุ่นพิเศษ พร้อมให้ลูกค้าทดลองขับและรับข้อเสนอสุดเร้าใจทั้งในงานและที่ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ
ไฮไลท์รุ่นใหม่
-NEW YARIS ATIV HEV 2025 เปิดตัว 2 รุ่นย่อย HEV Premium และ HEV GR Sport ราคาพิเศษช่วงแนะนำเริ่มต้น 719,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 1.39% หรือฟรีประกันภัย Toyota Care PHYD
-ตระกูล ไฮบริด ได้แก่ Camry, Corolla Altis, Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Zenix และ Alphard มาพร้อมข้อเสนอพิเศษทั้งดอกเบี้ยต่ำและฟรีประกันภัย
-รถกระบะและ PPV นำโดย Hilux Revo, Hilux Champ และ Fortuner พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0%–1.99% หรือผ่อนเบา ๆ เริ่มต้นเพียง 3,297 บาทต่อเดือน
-รุ่นยอดนิยม Yaris และ Yaris Ativ รวมถึงรุ่นแต่งพิเศษ Yaris Ativ Nightshade พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 0%
โตโยต้าตอกย้ำผู้นำตลาดไฮบริดด้วยแคมเปญ “TOYOTA NO.1 TRUSTED HEV” มอบความมั่นใจด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี การันตีคุณภาพ พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ
นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์ตกแต่งแท้ Toyota Accessories สำหรับรุ่นใหม่ล่าสุด อาทิ Yaris Ativ HEV, Hilux Champ และ Revo Z-Edition เสริมดีไซน์และฟังก์ชัน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษในช่วงงาน
ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าชมและจองรถได้ที่บูธโตโยต้าในงาน BIG MOTOR SALE 2025 ระหว่างวันที่ 22–31 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า