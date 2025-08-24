xs
xsm
sm
md
lg

โตโยต้า ยกทัพรถครบรุ่น พร้อมแคมเปญ “โปรได้ใจ คุ้มไซส์ BIG” บุก BIG MOTOR SALE 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมงาน BIG MOTOR SALE 2025 ระหว่างวันที่ 22–31 สิงหาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “โปรได้ใจ คุ้มไซส์ BIG” ขนทัพรถยนต์โตโยต้าครบทุกเซกเมนต์ ทั้งรถไฮบริด รถเพื่อการพาณิชย์ และรุ่นพิเศษ พร้อมให้ลูกค้าทดลองขับและรับข้อเสนอสุดเร้าใจทั้งในงานและที่ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ


ไฮไลท์รุ่นใหม่

-NEW YARIS ATIV HEV 2025 เปิดตัว 2 รุ่นย่อย HEV Premium และ HEV GR Sport ราคาพิเศษช่วงแนะนำเริ่มต้น 719,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 1.39% หรือฟรีประกันภัย Toyota Care PHYD
-ตระกูล ไฮบริด ได้แก่ Camry, Corolla Altis, Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Zenix และ Alphard มาพร้อมข้อเสนอพิเศษทั้งดอกเบี้ยต่ำและฟรีประกันภัย
-รถกระบะและ PPV นำโดย Hilux Revo, Hilux Champ และ Fortuner พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0%–1.99% หรือผ่อนเบา ๆ เริ่มต้นเพียง 3,297 บาทต่อเดือน
-รุ่นยอดนิยม Yaris และ Yaris Ativ รวมถึงรุ่นแต่งพิเศษ Yaris Ativ Nightshade พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 0%


โตโยต้าตอกย้ำผู้นำตลาดไฮบริดด้วยแคมเปญ “TOYOTA NO.1 TRUSTED HEV” มอบความมั่นใจด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี การันตีคุณภาพ พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์ตกแต่งแท้ Toyota Accessories สำหรับรุ่นใหม่ล่าสุด อาทิ Yaris Ativ HEV, Hilux Champ และ Revo Z-Edition เสริมดีไซน์และฟังก์ชัน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษในช่วงงาน

ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าชมและจองรถได้ที่บูธโตโยต้าในงาน BIG MOTOR SALE 2025 ระหว่างวันที่ 22–31 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า



















โตโยต้า ยกทัพรถครบรุ่น พร้อมแคมเปญ “โปรได้ใจ คุ้มไซส์ BIG” บุก BIG MOTOR SALE 2025
โตโยต้า ยกทัพรถครบรุ่น พร้อมแคมเปญ “โปรได้ใจ คุ้มไซส์ BIG” บุก BIG MOTOR SALE 2025
โตโยต้า ยกทัพรถครบรุ่น พร้อมแคมเปญ “โปรได้ใจ คุ้มไซส์ BIG” บุก BIG MOTOR SALE 2025
โตโยต้า ยกทัพรถครบรุ่น พร้อมแคมเปญ “โปรได้ใจ คุ้มไซส์ BIG” บุก BIG MOTOR SALE 2025
โตโยต้า ยกทัพรถครบรุ่น พร้อมแคมเปญ “โปรได้ใจ คุ้มไซส์ BIG” บุก BIG MOTOR SALE 2025
+7
กำลังโหลดความคิดเห็น