สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ x แสนสิริ สร้างเสริมประสบการณ์นักเรียนสู่โลกการทำงานจริง ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ธุรกิจอสังหาฯ

มิติใหม่วงการศึกษาไทย!! สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ (AOI) และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือ จัดพิธีลงนามเพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเยาวชนให้เข้าใจหลักการ ESG และนวัตกรรมการออกแบบผ่านการสัมผัสโลกแห่งการทำงานจริง
สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ (AOI) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ, ได้ร่วมกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), ผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย, ประกาศความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดพิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนนานาชาติ เอสบีเอส แบงค์คอก เพื่อขับเคลื่อนวาระการยกระดับการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียน
ความร่วมมือนี้เป็นการผสมผสานความรู้ความเชี่ยวชาญของแสนสิริในภาคธุรกิจ เข้ากับความมุ่งมั่นของ AOI ในการส่งมอบประสบการณ์การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อบ่มเพาะทักษะ ทัศนคติ และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการทำงานยุคใหม่
๐ บูรณาการหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงใน 4 แคมปัส
แสนสิริจะดำเนินการร่วมกับ AOI ในการออกแบบและจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีการจัดลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างทฤษฎีในห้องเรียนกับประสบการณ์การทำงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเริ่มดำเนินการนำร่องใน 4 แคมปัสแรก ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต, โรงเรียนนานาชาติ เอสบีเอส รังสิต, โรงเรียนนานาชาติ เอสบีเอส เชียงใหม่ และโรงเรียนนานาชาติ เอสบีเอส แบงค์คอก
โดยวางกรอบการเรียนรู้ตามระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการของแสนสิริ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ การพัฒนาคอมมูนิตี้ และการส่งเสริมวิถีการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและความสงสัยในประเด็นด้านการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี และนำไปสู่การพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในขั้นต่อไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะได้รับโอกาสเข้าร่วม Sansiri Open House ณ สิริ แคมปัส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้กระบวนการทำงานจริง โดยมี Sansiri Mentor ผู้เชี่ยวชาญจากแสนสิริเป็นผู้ให้คำแนะนำ ในการทำความเข้าใจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainability) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมแนวคิดการออกแบบ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับมิติทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ใช้งานโครงการ ชุมชน และสังคมโดยรวม
ตลอดระยะเวลาของโปรแกรม นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินโครงการ (Project-based Learning) ที่สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้จริง ควบคู่กับการจัดทำบันทึกสะท้อนความคิดสั้น ๆ (Reflective Writing) ผ่านรูปภาพและการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงและทบทวนประสบการณ์ที่ได้รับจากการเชื่อมโยงบทเรียนในห้องเรียนกับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยแนวทางนี้จะช่วยยกระดับความเข้าใจในคุณค่าของบทเรียนทางวิชาการ และพัฒนาทักษะที่สำคัญ อาทิ ความมั่นใจในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล และการคิดเชิงสร้างสรรค์
ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ AOI ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรมหลัก ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวและโรงแรม, วิศวกรรม, การก่อสร้าง, แฟชั่น และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความร่วมมือแต่ละครั้งผ่านการวางแผนและออกแบบโปรแกรมอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งในห้องเรียน และเข้าใจวิธีการนำความรู้นั้น ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง แสนสิริ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศการเรียนรู้แบบองค์รวม ที่จะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างความคิดที่ก้าวหน้า และการเชื่อมโยงกับบริบทภายนอกสถาบันการศึกษาอย่างลึกซึ้ง
ความร่วมมือนี้ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันของทั้งสององค์กรเกี่ยวกับการศึกษาต้องสร้างแรงบันดาลใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง การปลูกฝังดีเอ็นเอของแสนสิริในด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่ยั่งยืน และการนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้คน สถานที่ และโลกของความจริง
นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริเชื่อมั่นเสมอว่าการสร้างบ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่คือการสร้างสรรค์คอมมูนิตี้และอนาคต การผนึกกำลังกับ AOI จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีความตั้งใจในการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีและการยกระดับคุณภาพชีวิต ที่จะต้องคิดและวางแผนตั้งแต่วันแรกในการเริ่มพัฒนาโครงการ การร่วมมือกับ AOI ในครั้งนี้ ทำให้สามารถส่งต่อปรัชญานี้ไปสู่ภาคการศึกษา โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการออกแบบที่ยั่งยืน การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ และการทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางของเมืองในอนาคต”
นอกจากนี้ นายอุทัยยังได้กล่าวถึงแผนการขยายความร่วมมือว่า "เราวางแผนทำงานร่วมกับ AOI ในฐานะพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เพื่อจัด Workshop ให้กับผู้ปกครองที่เป็นลูกบ้านแสนสิริ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนให้การเปลี่ยนผ่านจากบ้านไปสู่รั้วโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของแสนสิริ เพื่อปลูกฝังแนวคิด Good Citizen และสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีแผนที่จะขยายรูปแบบความร่วมมือในลักษณะนี้ไปยังสถาบันการศึกษาคุณภาพอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต”
๐ เผยโครงการนำร่อง เด็กนักเรียนได้สัมผัสหลักการ ESG ในการพัฒนาโครงการ
การดำเนินงานตามโปรแกรมการเรียนรู้จะเริ่มต้นด้วยกิจกรรม Sansiri Open House สำหรับนักเรียนทุกแคมปัสของ AOI โดยกำหนดจัดขึ้นครั้งแรกที่โครงการ นาราสิริ พหล-วัชรพล นักเรียนที่เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ภาคสนามอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกระบวนการทำงานที่คำนึงถึงหลักการ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และได้ลงมือทำโปรเจกต์ด้วยตนเองเพื่อเรียนรู้การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
AOI และ แสนสิริ ยืนยันที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจที่ตอบโจทย์ความต้องการและประสบการณ์ของนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยความร่วมมือกับแสนสิริในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบที่สะท้อนถึงการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างโรงเรียนและองค์กรธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่การเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และนักนวัตกรรมรุ่นต่อไปที่มีความรู้ทั้งทางวิชาการและจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม