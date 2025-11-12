TEKA งวดนี้กำไรเพิ่มขึ้น 59%

“ฑีฆาก่อสร้าง ” ปิดไตรมาส 3 โชว์กำไรสุทธิ 29.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.51% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังคว้างานก่อสร้าง 2 โครงการใหม่ SKV 51 และ Widen by Sansiri จาก บมจ.แสนสิริ หนุนงานในมือ (Backlog) ที่ 3,088 ล้านบาท
ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 3/2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) มีกำไรสุทธิ 29.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.81 ล้านบาท หรือ 58.51% เทียบช่วงเดียวกันของปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิ 18.50 ล้านบาท และมีรายได้รวม 474.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.62 ล้านบาท หรือ 0.55% เทียบช่วงเดียวกันของปี 2567 ที่มีรายได้รวม 471.98 ล้านบาท
ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้รับงานก่อสร้างใหม่ต่อเนื่อง 2 โครงการ คือ โครงการ SKV51 และโครงการ Widen by Sansiri ซึ่งงานใหม่ที่ได้รับในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ มี Backlog รวมทั้งสิ้น 3,088 ล้านบาท
สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการวางแผนบริหารปรับลดลต้นทุนตามนโยบายของบริษัท ฯ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างยื่นประมูลประมาณ 20 โครงการ และตั้งเป้าหมายคว้างานใหม่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโครงการ และกระจายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น เช่นกลุ่มโรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน อาคารมิกซ์ยูส เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งมั่นใจว่าจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ TEKA จะทำให้เราได้รับงานใหม่ๆ อย่างแน่นอน
ดร.วีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ดี ในปีนี้ โดยเฉพาะภาคธุรกิจอสังหาฯ และงานก่อสร้าง แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายของภาวะเศรษฐกิจ แต่ TEKA ยังคงความสามารถในการรับงาน และส่งมอบงานได้ตามแผน ควบคู่ยังรักษาความสามารถในการทำกำไร ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง บริษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเงินกู้ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น