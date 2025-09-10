แสนสิริ โชว์ยอดขายคอนโด8เดือน14,000 ล.

แสนสิริ เผยยอดขายคอนโด 8 เดือน 14,000 ล้านบาท โต 40% จากปีก่อน ชูความสำเร็จกลยุทธ์ Strategic Location ดันยอดขาย พีทีวาย เรสซิเดนซ์ สาย 1 ที่ปิดการขายได้ใน 3 ชั่วโมง กวาด 3,300 ล้านบาท แย้มคอนโดภูเก็ตกระแสดีต่อเนื่อง แจงโค้งสุดท้าย รุกหนักสวนกระแสตลาด ลุยโอน 5 คอนโดพร้อมอยู่ มูลค่าโครงการรวม 6,600 ล้านบาท พร้อมพรีเซลล์ 4 คอนโดใหม่ มูลค่ารวม 12,120 ล้านบาท มั่นใจผลงานเติบโตโดดเด่น ดันยอดขายทะลุเป้า ครองอันดับ 1 ผู้นำตลาด
นายองอาจ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือSIRI กล่าวว่า ช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา แสนสิริสร้างยอดขายคอนโดแล้วกว่า 14,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความสำเร็จของโครงการ บนทำเล Strategic Location อาทิ พีทีวาย เรสซิเดนซ์ สาย 1 แฟลกชิพคอนโดมิเนีย มบนถนนเลียบหาดพัทยาสาย 1 (พัทยากลาง) ที่สามารถปิดการขายในวันพรีเซลล์ได้หมดภายใน 3 ชั่วโมง ด้วยยอดขาย 3,300 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากคอนโดในเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะภูเก็ต เช่น เดอะ เบส เชิงทะเล, เดอะ เบส ไรส์ ภูเก็ต, เดอะ เบส บูกิต ภูเก็ต รวมถึง แคนวาส เชิงทะเล และล่าสุดยังปิดการขายได้เพิ่มอีก 3 โครงการ ได้แก่ เนีย บาย แสนสิริ, พินน์ ศูนย์วิจัย และ ดีคอนโด รีฟ ภูเก็ต
โดยในช่วง โค้งสุดท้ายของปีนี้ แสนสิริ เตรียมโอน 5 โครงการพร้อมอยู่ ซึ่งจะสนับสนุนยอดขายและรับรู้รายได้ของบริษัท โดยปัจจุบันแสนสิริมียอดโอนแล้วกว่า 7,000 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องจากการโอนคอนโดพร้อมอยู่ 5 โครงการ มูลค่ารวม 6,600 ล้านบาท และในไตรมาส 4 นี้ แสนสิริจ่อคิวโอนอีก 2 โครงการไฮไลท์ ในภูเก็ตและเชียงใหม่ ได้แก่ แคนวาส เชิงทะเล ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่คอนโดแบรนด์ ใหม่ล่าสุดเฉพาะภูเก็ตเท่านั้น เริ่ม 8.9 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 60% ส่วน โครงการ เมคิน เฮาส์ (เชียงใหม่)ภายใต้แบรนด์ HAUS มาพร้อมกับไฮไลท์คอนโดเลี้ยงสัตว์แห่งแรกในเชียงใหม่ เพียง 200 ม. จากเซ็นทรัล เฟสติวัลเริ่ม 4.19 ล้านบาท ปัจจุบันสร้างยอดขายแล้วกว่า 70%
นายองอาจ กล่าวว่าในช่วงหลังจากนี้ แสนสิริเตรียมเปิดพรีเซลล์คอนโดใหม่อีก 4 โครงการ มูลค่ารวม 12,120 ล้านบาท เพื่อผลักดันยอดขายและเพิ่ม Backlog สนับสนุนรายได้ระยะยาว ซึ่งเป็นหนึ่งในคีย์ไดร์เวอร์สำคัญขับเคลื่อนองค์กร โดยแต่ละโครงการมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 โครงการไฮไลท์ ได้แก่ เดอะ เบส เออร์เบิร์น พระราม 9 คอนโดใหม่ขายพร้อมโอน บนทำเลเชื่อมต่อพระราม 9 – เพชรบุรี – ทองหล่อ เริ่ม 3.79 ล้านบาท, ไวด์เด็น บาย แสนสิริ คอนโดใหม่บนทำเลนางลิ้นจี่ เพียง 5 นาทีถึงสาทร เริ่ม 8.9 ล้านบาท และ เซลฟ์ บาย แสนสิริ คอนโดใหม่ ใจกลางพระราม 4 ติดรถไฟฟ้า เริ่ม 3.59 ล้านบาท พร้อมสานต่อความสำเร็จคอนโดในเมืองภูเก็ต ซึ่งเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่บนทำเลกะทู้ ภูเก็ต