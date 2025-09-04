‘Central Park’ ดีเดย์วันนี้ 4 ก.ย. F&B เพียบ แฟชั่นอื้อ ไลฟ์สไตล์เต็ม

วันนี้ (4 ก.ย. 68) สายคอนเทนต์จะได้เช็คอิน Landmark ใหม่ล่าสุดกลาง Super Core CBD กรุงเทพฯ กับ ‘Central Park’ ศูนย์การค้าลำดับที่ 43 ของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด Design for the Future with Respect for Legacy ตอบโจทย์ชีวิตเมืองยุคใหม่อย่างยั่งยืน แต่ยังคงความ Legendary ในทุกดีเทล ทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมโทนสี “3 กษัตริย์” เงิน ทอง คอปเปอร์ ที่สื่อถึงโรงแรม ออฟฟิศ และเรสซิเดนซ์อย่างลงตัว
ไฮไลต์ พลาดไม่ได้ Infinity Skyline จุดชมวิวเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯแบบพาโนรามาแบบ 180 องศา บน Roof Park พื้นที่สีเขียวลอยฟ้าขนาด 7 ไร่ ใหญ่ที่สุดในไทย ที่จะเป็น Must-visit photo landmark ที่ต้องมาเช็คอินให้ได้ พร้อมด้วย Natural Walk Trail เส้นทางเดินออกกำลังกายยาว 750 เมตร, Kids Park, Pets Park, Amphitheatre สำหรับกิจกรรมชุมชน และ Happening ด้าน Art & Culture ที่สร้างสีสันให้ชีวิตเมือง
นอกจากนี้ ด้านงานดีไซน์ ใช้โทนสี “3 กษัตริย์” - เงิน ทอง และคอปเปอร์ - สีเสริมมงคลและความมั่งมี พร้อมคง Legacy ของดุสิต ด้วย Façade ที่สะท้อน Heritage ผ่านทุกดีเทล ดีไซน์โค้งและคลื่น ที่สะท้อนความเป็น Heritage อย่างมีมิติ เสริมด้วยจอ LED digital curved ขนาดใหญ่กว่า 518 ตร.ม. รองรับคอนเทนต์ 3D สร้าง Visual Impact ที่ดึงดูดสายตากว่าล้านคู่ต่อวัน กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
เช็คอินให้ครบทุกมุม ‘Central Park’ ภายใต้คอนเซปต์ “Here for all of you” เปิดเฟสแรก 4 ก.ย. 68 เตรียมตัวให้พร้อม เดินทางง่ายๆ ด้วย BTS ศาลาแดง และMRT สถานีสีลม สะดวกที่สุด
พร้อมเตรียมงานฉลองเปิดเต็มรูปแบบ ‘Here for Celebration’ ในเดือนพฤศจิกายนนี้