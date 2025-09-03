“สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” เปิดอย่างเป็นทางการวันแรก (3 ก.ย. 68)

บรรยากาศการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการวันแรก (3 กันยายน 2568) สำหรับ “สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สวนสาธารณะแห่งใหม่นี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งแสงรุ่งอรุณของกรุงเทพฯ และประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นทำให้อัตลักษณ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ยังคงมีความสวยงาม คลาสสิก และเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ดึงดูดสายตาของคนไทยและคนทั่วโลก
สวนดุสิตอรุณฯ มอบพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ถึง 7 ไร่ (11,200 ตารางเมตร) โดยได้วางดีไซน์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้มากมาย
ไฮไลต์น่าชม เช่น
- จุดชมวิวระเบียงรังนก (Bird Nest Viewpoint) พื้นที่สำคัญที่มอบวิวแบบพาโนรามาเชื่อมต่อวิวระหว่างสวนดุสิตอรุณกับสวนลุมพินีได้อย่างไร้รอยต่อ
- อัฒจันทร์ดุสิตพินี (Dusitpini Amphitheatre) พื้นที่สันทนาการสำหรับจัดกิจกรรม นั่งพักผ่อน หรือเป็นจุดนัดพบ
- สวนแห่งนี้จึงเป็นมากกว่าสวนลอยฟ้าหรือพื้นที่สีเขียว แต่คือพื้นที่แห่งชีวิตที่สะท้อนการเริ่มต้นใหม่ ความสดใสและความหวังในทุกวัน ให้ทุกคนได้สัมผัส
- เดอะ พลาซ่า (The Plaza)พื้นที่กิจกรรมสีเขียวที่ให้คุณได้พักผ่อนทำกิจกรรมแบบสัมผัสธรรมชาติ กับสนามหญ้าสีเขียว
สวนเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.
ที่ตั้ง: โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กทม.
การเดินทาง MRT สถานีสีลม หรือ BTS สถานีศาลาแดง
FB: www.facebook.com/dusitcentral