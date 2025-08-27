กองทัพไทย–สหรัฐฯ ร่วมเจ้าภาพประชุม ผบ.ทหารสูงสุดอินโด-แปซิฟิก 2025 ที่หัวหิน 29 ชาติร่วมวง

เพชรบุรี – กองทัพไทยร่วมกับกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (USINDOPACOM) เปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ประจำปี 2568 (Chiefs of Defense Conference: CHODs 2025) ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค. 68
วันนี้ ( 27 ส.ค.) กองทัพไทยร่วมกับกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (USINDOPACOM) เปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ประจำปี 2568 (Chiefs of Defense Conference: CHODs 2025) ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พล.ร.อ.ซามูเอล ปาปาโร ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก เป็นเจ้าภาพร่วม
การประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Peace through Strength – Ensuring Security and Prosperity in the Indo-Pacific” เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศในภูมิภาคต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และการเตรียมความพร้อมรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม รักษาการ รมว.กลาโหม เป็นประธาน พร้อมกล่าวย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาที่สร้างสรรค์ และการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อรับมือสถานการณ์ความมั่นคงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ตลอดจนส่งเสริมสันติภาพและความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
ทั้งนี้ การประชุม CHODs 2025 มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้นำเหล่าทัพกว่า 29 ประเทศเข้าร่วม โดยกองทัพไทยยังได้ให้การต้อนรับ พล.อ.แดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐฯ และ พล.อ.สตีเวน นอร์ดเฮาส์ ผู้บัญชาการ National Guard การเยือนดังกล่าวตอกย้ำถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ และสะท้อนถึงมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐฯ