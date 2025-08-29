“สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” สัญลักษณ์แห่งแสงรุ่งอรุณของกรุงเทพฯ และประเทศไทย

ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับสวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย บริษัท วิมานสุริยา จำกัด ผู้พัฒนา Dusit Central Park โครงการมิกซ์ยูสระดับโลก ประกาศชื่อ “สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Arun at Dusit Central Park)” สัญลักษณ์แห่งแสงรุ่งอรุณของกรุงเทพฯ และประเทศไทย
เตรียมพบ 8 ไฮไลต์สำคัญความอัศจรรย์ที่รอต้อนรับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 3 กันยายน 2568 นี้
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการที่เราได้เปิดแคมเปญประกวดตั้งชื่อ “The Landmark of Thai Pride: Roof Park Naming Campaign” โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กับพื้นที่สีเขียวคุณภาพแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมส่งรายชื่อเข้ามาประกวดมากกว่า 2,200 ชื่อ
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมคัดเลือกและตัดสินผลรายชื่อที่ส่งเข้าประกวด ทั้งกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท วิมานสุริยา จำกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ศิลปินแห่งชาติปี 2563 สาขาทัศนศิลป์ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49) และบริษัท Landscape Collaboration จำกัด ร่วมคัดเลือกชื่อที่มีความไพเราะและความหมายงดงามตรงตามข้อกำหนดของแคมเปญ ซึ่งในวันนี้ขอประกาศชื่ออย่างเป็นทางการของสวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Arun at Dusit Central Park)”
“ดุสิต” ไม่ได้เป็นเพียงชื่อโรงแรมดุสิตธานีที่อยู่คู่กรุงเทพฯ และประเทศไทยมาอย่างยาวนานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงดินแดนแห่งสันติสุขเปรียบดังสรวงสวรรค์ที่สงบ ร่มเย็น และงดงาม โดยคำว่า “อรุณ” คือ แสงแรกของวัน แสงเงิน แสงทองยามพระอาทิตย์กำลังจะโผล่พ้นขอบฟ้า ไม่ใช่เพียงการมาของแสงอาทิตย์ ดังเช่นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ ช่วงเวลาที่ธรรมชาติและผู้คนต่างตื่นขึ้นมาเพื่อโอบรับชีวิตที่สดใสในแต่ละวัน
พร้อมทั้งยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงดงามของวัดอรุณ สัญลักษณ์แห่งแสงรุ่งอรุณของกรุงเทพฯ และประเทศไทย โดยปรากฏผ่านการออกแบบอาคารภายในโครงการฯ ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจมาจากยอดของพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม จนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญที่ใครเห็นก็ล้วนทราบว่าสถานที่แห่งนี้คือเมืองดุสิตธานี
และด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้อัตลักษณ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ยังคงมีความสวยงาม คลาสสิก และเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ดึงดูดสายตาของคนไทยและคนทั่วโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ สวนดุสิตอรุณ เป็นมากกว่าสวนลอยฟ้าหรือพื้นที่สีเขียว แต่คือพื้นที่แห่งชีวิตที่สะท้อนการเริ่มต้นใหม่ ความสดใสและความหวังในทุกวัน ให้ทุกคนได้สัมผัสความสงบ เติมเต็มกำลังใจ และพร้อมเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีพลัง”
ทั้งนี้ “สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Arun at Dusit Central Park)” เป็นชื่อที่สร้างสรรค์โดยผู้ชนะการประกวด “คุณตรัย ธนะสาร” ซึ่งจะได้รับรางวัลแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักโรงแรมดุสิตธานี เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 3 วัน 2 คืน
นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล ซึ่งผู้ชนะรางวัลดังกล่าวประกอบไปด้วย “คุณ Nattaphong Theeralerttham” “คุณ Vorapot Chomsri” “คุณชลชัย เทพกำปนาท” “คุณ Nartrachada Thapanapongsator” และ “คุณ Prerath Prima” ซึ่งจะได้รับบัตรรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร Pavilion โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
“สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Arun at Dusit Central Park)” สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเราจะเปิดให้บริการในวันที่ 3 กันยายน 2568
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการสวนดุสิตอรุณสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Facebook: www.facebook.com/dusitcentral และ Instagram: www.instagram.com/dusitcentralpark
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline