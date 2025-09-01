พักผ่อนเหนือระดับที่ วิลล่ากลางธรรมชาติบนยอดเขา

ตั้งแต่วันนี้ -30 กันยายน 2568นี้ โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน ขอเชิญคุณมาสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนที่ไม่เหมือนใคร กับห้องพักแบบ “Mountain Villa” วิลล่าส่วนตัวขนาด 80 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่บนทำเลสูง มองเห็นวิวภูเขาและธรรมชาติได้แบบพาโนรามา เหมาะสำหรับการหลีกหนีความวุ่นวายและเติมพลังใจอย่างแท้จริง
ภายในวิลล่าตกแต่งอย่างพิถีพิถัน พร้อมเตียงคิงไซซ์สุดนุ่มนวล โซฟาเดย์เบด และ ห้องน้ำกึ่งกลางแจ้งพร้อมอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ สำหรับการแช่น้ำท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีศาลาส่วนตัวให้คุณได้ดื่มด่ำกับวิวสวยๆ ในทุกช่วงเวลา ราคาเพียง 6,800 บาท++ต่อคืน สำหรับวันธรรมดา (คืนวันอาทิตย์ - คืนวันพฤหัสบดี) พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย อาทิ:
- เข้าพักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 3 ท่าน และเด็ก 2 ท่าน
- ฟรี! Wi-Fi และเครื่องปรับอากาศ
- อ่างจากุซซี่กลางแจ้ง
- บริการชา กาแฟ มินิบาร์
- พื้นที่นั่งเล่นและรับประทานอาหารแยกสัดส่วน
- แท่นชาร์จอุปกรณ์, คีย์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์
- และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
หลีกหนีความวุ่นวาย มาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมการพักผ่อนที่หรูหราได้แล้ววันนี้ที่ Mountain Villa โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน สำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 044-001-300 หรืออีเมล์ forkk@chr.co.th