ยอดจองพุ่ง! “วีบียอนด์” เปิดตัว Golden Condo Harbor แหลมฉบัง–ศรีราชา ตอบโจทย์ทั้งอยู่อาศัยและลงทุน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ประสบความสำเร็จเกินคาด สำหรับงาน “VVIP DAY” เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ Golden Condo Harbor โดย “วี บียอนด์” ทำเลศักยภาพใจกลางแหลมฉบัง–ศรีราชา โดยงานนี้มียอดจองและยอดขายทะลุเป้า พร้อมผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
วันนี้ (30 ส.ค.) ดร.วรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ Golden Condo Harbor โดยมีผู้สนใจโครงการฯ เข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Simple Living, Full of Joy ชีวิตสนุกกับความเรียบง่ายที่ลงตัว”
พร้อมชมห้องตัวอย่างที่ออกแบบเน้นการใช้พื้นที่คุ้มค่า บนพื้นที่ใช้สอย 28 ตร.ม. ภายในโครงการพื้นที่รวม 11 ไร่ อาคารสูง 7 ชั้น จำนวน 7 อาคาร รวมทั้งสิ้น 777 ยูนิต ทุกยูนิตตกแต่งครบ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้จองในงาน ทั้งส่วนลด ของแถม และกิจกรรมบูธเกมส์รับของรางวัล รวมถึงการบริการอาหารเครื่องดื่มจาก Food Truck ร้านดัง และดนตรีสดสร้างสีสัน
ดร.วรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ Golden Condo Harbor เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพบนทำเลศักยภาพใจกลางแหลมฉบัง–ศรีราชา ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่ที่กำลังเติบโตทั้งเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รายล้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อสะดวก
โดยมีทั้งนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึก หรือเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ทำให้พื้นที่นี้มีศักยภาพสูงในการสร้างผลตอบแทนทั้งการเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และการปล่อยเช่า จึงมั่นใจว่าโครงการนี้จะตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวได้อย่างแท้จริง”
ดร.วรเดช เผยอีกว่า ทั้งโครงการ 777 ห้อง คาดว่าในอีกไม่มีเดือนข้างหน้าสามารถปิดการขายได้ทั้งโครงการ โดยในวันแรกของการเปิดตัววันนี้มียอดจองแล้ว กว่า 100 ห้อง โดยเป็นผู้อยู่อาศัย ประมาณ 60 % และ อีก 40 เป็นนักลงทุน สำหรับช่วงเปิดตัวโครงการ ในวันวันที่ 30-31 ส.ค.นี้คาดว่าจะมีการยอดจอง กว่า 50 %
สำหรับผู้สนใจเป็นเจ้าของ Golden Condo Harbor แหลมฉบัง–ศรีราชา ราคาเริ่มต้นเพียง 1.49 ล้านบาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-917-8642