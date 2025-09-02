แสนสิริ เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่-ดอกเบี้ย 3.60–3.90%-คาดเสนอขาย 2 - 3 และ 6 ตุลานี้

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)เปิดเผยว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ “SIRI” เตรียมออกหุ้นกู้ประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายด้วยเงินจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาทโดยมี 9 สถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.80 – 3.90]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะประกาศดอกเบี้ยสุดท้ายให้ทราบอีกครั้งต่อไป โดยหุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ‘BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 โดยได้รับความเชื่อมั่นจาก 9 สถาบันการเงินชั้นนำผนึกกำลังเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และคาดว่าจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 2 – 3 และ 6 ตุลาคม 2568 นี้
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ สอดคล้องกับการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง เสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน และ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่นักลงทุน โดยเชื่อมั่นว่า จะได้รับการตอบรับสูงเช่นเดียวกับในทุกครั้งที่ผ่านมา โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทภายใต้แผนธุรกิจที่สำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง อาทิ การเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง อาทิ สราญสิริ และ บุราสิริ จตุโชติ รวมถึงการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนยอดขายและรับรู้รายได้ได้ทันที อาทิ เดอะ มูฟ สุขุมวิท 107, ดีคอนโด เซนส์ (บางแสน), โฟล บาย แสนสิริ และเดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 อีกทั้งโครงการคอนโดมิเนียมที่เป็นโครงการเปิดขายก่อนสร้างเสร็จซึ่งจะช่วยร่วมผลักดันยอดขายและเพิ่ม Backlog สนับสนุนรายได้ในระยะยาว อาทิ วาลเลส เฮาส์, เซลฟ์ บาย แสนสิริ, ไวด์เด็น บาย แสนสิริ, เดอะมูฟ บางหว้า นอกจากนี้ยังมีการขยายการพัฒนาโครงการไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะภูเก็ตซึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการระดับลักซ์ชัวรีครั้งแรก อาทิ เศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีตในช่วงปลายไตรมาส 3 อย่างไรก็ตามการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในระดับ Investment Grade พร้อมผลตอบแทนที่น่าสนใจ ท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ยขาลง อีกด้วย” นายวิชาญ กล่าว
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน),ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-009-8351-56