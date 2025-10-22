แสนสิริ เผยยอดจอง‘บุราสิริ-สราญสิริ’เกินเป้าชูโมเดล”Sansiri Community”จุดแข็ง

แสนสิริ ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ ชู "Sansiri Chatuchot Community" สังคมที่อยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ ต่อยอดจุดแข็งกับโมเดล Sansiri Community พร้อมเปิดตัว ‘บุราสิริ จตุโชติ’ และ 'สราญสิริ จตุโชติ' 2 โครงการใหม่มูลค่ารวม 4,580 ล้านบาท
นายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI กล่าวว่า ศักยภาพทำเลกรุงเทพโซนกรุงเทพเหนือ ยังหนุนให้ตลาดแนวราบเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซนจตุโชติ รามอินทราและวัชรพล โดยได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่ครบครันต่อเนื่อง แสนสิริจึงนำโมเดล Sansiri Community ซึ่งเป็นจุดแข็งของแสนสิริ มาสู่โซนกรุงเทพเหนือ กับการปักหมุดแลนด์มาร์คแห่งการอยู่อาศัยใหม่ในโซนนี้ ด้วย Sansiri Chatuchot Community สังคมที่อยู่อาศัยสมบูรณ์แบบแห่งแรกในโซนกรุงเทพเหนือ พร้อมกันนี้ได้เปิดตัว 2 โครงการใหม่ คือ บุราสิริ จตุโชติ และ สราญสิริ จตุโชติมูลค่ารวม 4,580 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าให้การตอบรับอย่างดี คาดว่าสิ้นปีจะสามารถสร้างยอดขายจาก 2 โครงการทะลุพันล้านบาท
น.ส.ภัคพริ้ง การุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Sansiri Community เป็นจุดแข็งของแสนสิริ และเราประสบความสำเร็จในการพัฒนาโมเดลนี้มาแล้วกว่า 17 คอมมูนิตี้ (รวมมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท และรวมพื้นที่กว่า 3,700 ไร่) เพื่อสร้างความสุข ความสะดวกสบาย และโอกาสในการต่อยอดลงทุนอย่างยั่งยืน โดย Sansiri Chatuchot Community เป็นคอมมิวนิตี้แห่งใหม่ล่าสุด บนพื้นที่ 185 ไร่ รวมมูลค่าคอมมิวนิตี้แห่งนี้กว่า 7,700 ล้านบาท”
สำหรับโครงการ บุราสิริ จตุโชติ มีมูลค่าโครงการ 2,080 ล้านบาท เป็นการต่อยอดความสำเร็จแบรนด์บ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ทที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างยาวนาน โครงการนี้เป็นการร่วมทุนพัฒนาระหว่างแสนสิริ และ มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) พัฒนาบ้านเดี่ยวบนพื้นที่ประมาณ 49 ไร่ มีจำนวนเพียง 124 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 13.99-25 ล้านบาท ส่วนโครงการ สราญสิริ จตุโชติ บ้านเดี่ยว 265 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,500 ล้านบาท เป็นการกลับมาของแบรนด์สราญสิริในโซนรามอินทรา ราคาเริ่มต้น 8.59-15 ล้านบาท บนพื้นที่โครงการ 70 ไร่ ด้วยพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 174-244 ตร.ม.