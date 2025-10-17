ร้อนเป็นไฟ! SC-SIRI-RICHY โดดป้องชื่อเสียง ปฏิเสธพัลวัน ไม่เคยเอี่ยว "เฉิน จื้อ" มาเฟียกัมพูชา

"เอสซี แอสเสท-ริชชี่เพลซ-แสนสิริ" ออกแถลงการณ์ด่วน ปฏิเสธข่าวพัวพัน "นายเฉิน จื้อ" และ "ปรินซ์กรุ๊ป" กลุ่มทุนที่ถูกคว่ำบาตรในข้อหาฉ้อโกงและค้ามนุษย์ ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด ไม่เคยมีการลงทุนหรือทำธุรกรรมใดๆ พร้อมเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายถึงที่สุดกับผู้ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
จากกรณีนายเฉิน จื้อ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วินเซนต์” ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Prince Holding Group (ปรินซ์กรุ๊ป) ผู้ที่ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และฟอกเงิน โดยกลุ่มบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจหลอกลวงแรงงานและถูกคว่ำบาตรและยึดทรัพย์เกือบ 5 แสนล้านบาทจากสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ในข้อหาฉ้อโกงและค้ามนุษย์ในกัมพูชา ต่อมามีชื่อของ นายเฉิน จื้อ เกี่ยวข้องกับ 3 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทย โดยล่าสุดทั้ง 3 บริษัทออกมาชี้แจง
ล่าสุด วันนี้ (17 ต.ค.) มีรายงานว่า 3 บิ๊กอสังหาฯของไทยออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าว เริ่มจาก "SC ASSET" ออกมาเปิดเผยว่า
"บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีตามที่ปรากฏข่าวสาร/ข้อมูลในสื่อต่างๆว่า Prince Holding Group ได้ลงทุนในบริษัทและโครงการต่างๆ ของเอสซีฯ รวมถึงมีการเชื่อมโยงระหว่างนายเฉินจื้อ และ Prince Holding Group กับบริษัทฯ นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีธุรกรรมใดๆ กับนายเฉินจื้อ และ Prince Holding Group รวมทั้งนายเฉินจื้อ และ Prince Holding Group ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนของบริษัทฯ และโครงการใดๆ ของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ บริษัทฯ จึงขอให้สื่อและประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวที่ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อย่างถึงที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดระงับการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ"
ด้าน "Richy Place 2002 PLC" ก็ออกมาชี้แจงเช่นกันโดยมีใจความว่า
"แถลงการณ์
วันที่ 17 ตุลาคม 2568
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
ชี้แจงกรณีข่าวเชื่อมโยงกับ Mr. Neak Oknha Chen Zhi และ Prince Holding Group ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการอ้างว่า Prince Holding Group มีการลงทุนในบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลชื่อ Mr. Neak Oknha Chen Zhi นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง บริษัทฯ ไม่เคยมีการทำธุรกรรม การร่วมลงทุน หรือการถือหุ้นใดๆ ร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มบริษัทที่ถูกกล่าวถึง รวมถึงไม่มีความเกี่ยวโยงในเชิงธุรกิจในทุกกรณี
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เผยแพร่ หรือผู้ที่กระทำการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่าน โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและการกระจายข้อมูลอันเป็นเท็จ
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)"
ล่าสุด "Sansiri PLC" เปิดเผยว่า
"แสนสิริตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบข้อมูลในการทำธุรกรรมของชื่อบริษัทหรือบุคคลที่ระบุในข่าว
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รับทราบถึงการเผยแพร่ข่าวที่มีการกล่าวถึงการลงทุนโครงการอสังหาฯ ไทย ของบริษัทต่างชาติ และมีระบุชื่อโครงการคุณ บาย ยู ในข่าว
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบข้อมูลในการทำธุรกรรมของชื่อบริษัทหรือบุคคลที่อ้างอิงในข่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่า ขั้นตอนการทำธุรกรรมในทุกโครงการมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมาย
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สอบถาม และส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ"